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Công an triệu tập Nguyễn Thị Thùy Duyên SN 1994 và chồng để điều tra về số tiền giao dịch 8 tỷ đồng

Duy Anh
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Các đối tượng được xác định liên quan đến một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Ngày 15/7, Công an TP Đà Nẵng thông tin, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong thời gian diễn ra Vòng chung kết World Cup 2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triệt xóa thành công một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, lực lượng Công an đã làm rõ 10 đối tượng có liên quan, triệu tập 6 đối tượng để đấu tranh làm rõ; đồng thời thu giữ hơn 3.000 trang tài liệu cùng nhiều dữ liệu điện tử phục vụ điều tra mở rộng.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Đông (SN 1993, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) nhận một tài khoản cá độ cấp Agent từ Trương Phước Vĩnh Nghĩa (SN 1994, còn gọi là Rym) để tổ chức hoạt động cá độ.

Đông chia tài khoản này thành 14 tài khoản Member, giao cho Đinh Ngọc Phú, Đặng Anh Phi và nhiều đối tượng khác sử dụng để cá cược bóng đá.

Việc thanh toán tiền thắng, thua được Đông cùng vợ là Nguyễn Thị Thùy Duyên (SN 1994) trực tiếp quản lý.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Mở rộng truy xét, Công an xác định từ đầu tháng 6/2026, Đinh Ngọc Phú (SN 1984, trú phường Hòa Khánh) được giao 4 tài khoản Member, trong đó trực tiếp sử dụng 3 tài khoản để cá cược và giao 1 tài khoản cho Ngô Thành Trang (SN 1988, trú xã Bà Nà, TP Đà Nẵng) sử dụng nhằm hưởng tiền chênh lệch từ việc quy đổi điểm cá cược.

Ngoài ra, Nguyễn Đông còn giao thêm nhiều tài khoản Member cho Đặng Anh Phi và các đối tượng khác để tham gia cá độ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ ngày 1/6 đến 10/7, các đối tượng đã tổ chức cho nhiều người tham gia hơn 3.000 lượt cá độ, với tổng số tiền giao dịch gần 8 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời đề nghị những người có liên quan đến vụ án khẩn trương đến trình diện, làm việc với cơ quan điều tra để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

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