Công an điều tra số tiền gần 400 triệu đồng của một gia đình: Bắt nam thanh niên từng đến làm thuê

Cơ quan công an xác định, đối tượng Giàng Sộng Pó đã đột nhập vào nhà chủ cũ, cậy phá két sắt để trộm cắp tài sản.

Ngày 30/7, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa đấu tranh làm rõ, bắt giữ đối tượng Giàng Sộng Pó, sinh năm 2004, trú tại xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La, là thủ phạm gây ra vụ "Trộm cắp tài sản" bằng thủ đoạn đột nhập, cậy phá két sắt tại nhà dân ở xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Giàng Sộng Pó tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trước đó, ngày 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của anh N.T.T, sinh năm 1989, trú tại thôn Đông Sơn, xã Liên Bão về việc phát hiện bị kẻ gian đột nhập, cạy phá két sắt, trộm cắp số tiền gần 400 triệu đồng tại phòng ngủ trên tầng 2 của gia đình.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm rất nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và chủ trì phối hợp với Công an xã Liên Bão và các đơn nghiệp vụ tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng gây án, thu hồi tài sản bị trộm cắp.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/7, cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Giàng Sộng Pó là thủ phạm gây ra vụ án trên, thu giữ số tiền 200 triệu đồng cùng 01 xe máy Yamaha Exciter và 01 điện thoại di động Iphone XSMax (tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng, mua từ số tiền trộm cắp được).

Cơ quan Công an cho đối tượng thực nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Quá trình điều tra xác định: Trước đây Giàng Sộng Pó từng làm thuê cho gia đình anh N.T.T nên nắm rõ bố trí của ngôi nhà và vị trí đặt két sắt nơi cất giữ tài sản.

Đầu tháng 7/2026, lợi dụng thời điểm gia đình anh N.T.T đi vắng, Giàng Sộng Pó đã đột nhập, cậy phá rồi trộm cắp số tiền gần 400 triệu đồng trong két sắt.

Sau khi trộm cắp được tài sản, Pó đã mua xe máy, điện thoại và sử dụng một phần để chi tiêu cá nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.