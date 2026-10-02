Công an điều tra số tiền 492 triệu đồng của người học lái xe: Bắt Đỗ Công Minh SN 1979

Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là số tiền bị can đã chiếm đoạt của 328 học viên.

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Công Minh (sinh năm 1979, cư trú khóm 4, phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Đỗ Công Minh (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Trong thời gian từ tháng 04/2025 đến tháng 01/2026, công ty TNHH M.M (phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long) không được Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh cấp phép nhưng Đỗ Công Minh tự ý đưa ra thông tin gian dối về việc công ty có chức năng đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A để chiếm đoạt của 328 học viên với tổng số tiền 492.000.000 đồng nhằm mục đích tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Được biết, bản thân Đỗ Công Minh không có vai trò gì liên quan đến công ty TNHH M.M

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.