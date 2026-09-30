Miền Bắc sắp xuất hiện mưa to, thời tiết thay đổi hoàn toàn

Đợt không khí lạnh ngày 1/10 cường độ yếu, chưa khiến thời tiết chuyển biến rõ rệt. Đến ngày 4/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, gây mưa dông, nhiệt độ giảm mạnh.

Thời tiết tại Bắc Bộ sẽ thay đổi rõ rệt từ hôm nào?

Tối 29/9, bà Trần Thị Thuý Nga, Dự báo viên phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin chi tiết về đợt không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc.

Theo chuyên gia khí tượng, trong những ngày cuối tháng 9, thời tiết trên cả nước chủ yếu ổn định, ít mưa, nhiều nơi có nắng. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi còn xảy ra nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.

Sau những ngày thời tiết ít mưa, nắng nhiều, một bộ phận không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ từ đêm may 30/9, gây mưa ở vùng núi và làm nhiệt độ giảm 2-3 độ.

Do tác động của không khí lạnh, từ gần sáng 1/10 đến ngày 2/10, vùng núi Bắc Bộ có mưa. Nhiệt độ tại Bắc Bộ từ ngày 1/10 giảm khoảng 2-3 độ C so với những ngày trước, phổ biến 32-34 độ C, nắng nóng chấm dứt. Tại Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì trong khoảng 2 ngày tới.

Đáng chú ý, từ ngày 4-5/10, một bộ phận không khí lạnh mạnh hơn ảnh hưởng đến nước ta. Đợt không khí lạnh này có thể gây mưa tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, khiến nền nhiệt giảm đáng kể, trời chuyển mát.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI (nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia).

Khi không khí lạnh mạnh tác động, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất tại các khu vực này được dự báo giảm xuống khoảng 20-23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.

Dự báo về diễn biến thời tiết từ nay đến cuối năm 2026

Trước đó, bà Tạ Thị Hồng An, Phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia đã cung cấp những nhận định về xu thế khí hậu từ nay đến cuối năm 2026.

Theo dự báo, trong giai đoạn từ nay cho đến hết năm 2026, El Nino gần như chắc chắn tiếp tục duy trì với cường độ rất mạnh và có khả năng sẽ đạt mức cực đại. Sau đó, sang những tháng đầu năm 2027 (tức là tháng 1 đến tháng 3), nhiều khả năng El Nino vẫn duy trì ở cường độ rất mạnh, mặc dù xác suất và cường độ có xu hướng giảm dần.

Với diễn biến El Nino như vậy, tình hình khí hậu tại Việt Nam trong giai đoạn từ nay cho đến những tháng đầu năm 2027 sẽ có những diễn biến như sau:

Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền nước ta từ nay đến cuối năm 2026 có khả năng sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI (nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia).

Ngoài ra, El Nino rất mạnh có thể gây ra sự thiếu hụt mưa trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm 2026, rõ nhất tại các khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, với mức thiếu hụt phổ biến khoảng 20 - 40%. Ngoài ra, mùa mưa tại các khu vực này cũng có khả năng kết thúc sớm.

Sang đến các tháng đầu năm 2027, với tình trạng ít mưa, nắng nóng có thể đến sớm ở các tỉnh phía nam sẽ dẫn đến nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn ở mức rất cao.



