Tất cả người dân có sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế chú ý thông báo mới nhất

Từ ngày 20/9, BHXH Việt Nam đưa các phần mềm nghiệp vụ được nâng cấp vào môi trường chính thức, trong đó bổ sung chức năng tạo lập sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho hay, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số ), BHXH Việt Nam đã có Công văn số ngày 19/9/2026 về việc nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ.

Theo đó, Trung tâm Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số đã thực hiện điều chỉnh, nâng cấp phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ và ứng dụng BHXH số - VssID, đồng thời đưa các nội dung nâng cấp lên môi trường chính thức từ ngày 20/9/2026.

Nâng cấp phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ

Đối với phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ, đợt nâng cấp bổ sung chức năng tạo lập sổ BHXH bản điện tử, thẻ BHYT bản điện tử theo hướng dẫn; đánh dấu hình thức đơn vị chậm đóng, trốn đóng, đơn vị khó thu.

Hệ thống đồng thời bổ sung chức năng tổng hợp, gửi văn bản đôn đốc vào địa chỉ thư điện tử của đơn vị; cập nhật các biện pháp xử lý gồm trao đổi, làm việc, kiểm tra và xử phạt, khởi tố.

Bên cạnh đó, phần mềm được bổ sung chức năng báo cáo kết quả đôn đốc đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN và công khai danh sách đơn vị trốn đóng trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.

Mẫu sổ BHXH điện tử đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Mẫu sổ BHXH điện tử đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Bổ sung sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử trên VssID

Đối với ứng dụng BHXH số - VssID, sổ BHXH bản điện tử được hiển thị đối với trường hợp BHXH các tỉnh cấp mới hoặc cấp đổi sau thời điểm phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ được nâng cấp.

Cùng với đó, thẻ BHYT bản điện tử được cập nhật một số thông tin góp phần cung cấp thêm phương thức sử dụng và quản lý thông tin BHXH, BHYT trên môi trường số.

Ứng dụng BHXH số - VssID được bổ sung chức năng mới.

Mẫu thẻ BHYT điện tử.

Việc nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, theo dõi quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN và tăng cường hiệu quả quản lý đối với các đơn vị chậm đóng, trốn đóng.

Các đơn vị trong ngành BHXH được yêu cầu triển khai thực hiện và kịp thời phản ánh những vướng mắc về phần mềm để phối hợp xử lý.

Theo Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội