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Công an điều tra số tài sản trị giá 120 triệu đồng trong cốp xe: Một phụ nữ SN 1983 bị mời đến làm việc

Duy Anh
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Ngày 28/7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Trước đó, vào lào lúc 08 giờ 30 phút ngày 22/7, Công an phường Ninh Chử tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T.D (sinh năm 1987, trú tại ổ dân phố Tân Sơn 2, phường Bảo An) về việc bị mất một túi xách để trong cốp xe môtô khi gửi xe tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận vào tối ngày 21/7, bên trong túi xách có nhiều tài sản là trang sức bằng vàng cùng tiền mặt, tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 120 triệu đồng.

N.T.N.T tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Ninh Chử đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, rà soát đối tượng nghi vấn.

Chỉ sau thời gian ngắn, Công an phường đã xác định N.T.N.T (sinh năm 1983, trú Tổ dân phố 34, phường Phan Rang) là người nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên nên đã mời T. đến để làm việc.

Tại cơ quan Công an, N.T.N.T khai nhận, khoảng 20 giờ ngày 21/7, khi đến nhà giữ xe của Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, phát hiện xe mô tô của chị D. dựng trong bãi giữ xe, yên xe chỉ đậy lại nhưng không chốt, khóa cốp xe.

Lợi dụng sự sơ hở của chủ tài sản, T. đã mở cốp xe lấy túi xách bằng da màu đen rồi mang về nhà cất giấu nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Ninh Chử tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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