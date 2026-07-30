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Người đi xe máy khi dừng đèn đỏ có được sử dụng điện thoại không? Cơ quan công an giải đáp

Duy Anh
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Công an tỉnh Nghệ An vừa giải đáp thắc mắc của một người dân về việc có được sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy vào lúc dừng đèn đỏ hay không?

Theo quy định mới, khi điều khiển xe máy vào lúc dừng đèn đỏ thì tôi có được sử dụng điện thoại không? Đây là vấn đề quan tâm của bà Minh Tâm (Hưng Nguyên, Nghệ An).

Trả lời về vấn đề này, Công an tỉnh Nghệ An cho hay: Việc sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông là một trong những hành vi khá nguy hiểm và có thể gây ra tai nạn giao thông do việc sử dụng điện thoại khiến người điều khiển phương tiện giao thông bị sao nhãng mất tập trung.

Tại khoản 6, Điều 9, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định về các hành vi bị nghiêm cấm. Một trong những hành vi bị nghiêm cấm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ là dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác.

Dừng đèn đỏ có được sử dụng điện thoại không? Cơ quan công an giải đáp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Tiền phong).

Hiện nay pháp luật không quy định cụ thể việc điều khiển phương tiện dừng đèn đỏ có thuộc trường hợp đang di chuyển trên đường bộ hay không. Tuy nhiên, tại Điều 18, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định về dừng xe, đỗ xe như sau:

Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của xe trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên xe, xuống xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe hoặc hoạt động khác. Khi dừng xe không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái, trừ trường hợp rời khỏi vị trí lái để đóng, mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe nhưng phải sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác.

Đỗ xe là trạng thái đứng yên của xe không giới hạn thời gian. Khi đỗ xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được rời khỏi xe khi đã sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác. Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải đánh lái về phía lề đường, chèn bánh.

Trên đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình.

Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Như vậy, có thể thấy việc đang dừng đèn đỏ trên đường không được xem là trường hợp dừng xe, đỗ xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn có thể bị xử phạt theo quy định đối với hành vi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.

Do đó, nếu muốn sử dụng điện thoại di động khi đang tham gia giao thông, chỉ nên sử dụng điện thoại khi đang dừng xe, đỗ xe theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Nghệ An

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