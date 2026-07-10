Công an điều tra số tài khoản tại ngân hàng ACB nhận 320 triệu đồng, thanh niên SN 2005 được mời làm việc với cơ quan chức năng

Dù khoảng cách địa lý xa xôi, việc trao đổi, xác minh gặp nhiều khó khăn, lực lượngnhưng công an địa phương vẫn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vừa qua, Công an xã Hội Thịnh đã giúp người dân nhận lại số tiền 320.000.000đ (Ba trăm hai mươi triệu đồng) do chuyển khoản nhầm. Công dân đã viết thư cảm ơn bày tỏ sự trân trọng, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an xã trong việc nhanh chóng hỗ trợ xác minh

Trước đó, Công an xã Hội Thịnh tiếp nhận thông tin của công dân Nguyễn Văn Tráng; sinh năm: 1985; HKTT: thôn Phú Ninh, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ chuyển nhầm số tiền 320.000.000đ (Ba trăm hai mươi triệu đồng) đến số tài khoản ngân hàng Thương mại CP Á Châu (ACB) của một người lạ.

Sau khi phát hiện sự việc, anh Tráng đã liên hệ với ngân hàng ACB để được hỗ trợ tuy nhiên không có kết quả. Ngày 25/06/2026, anh Tráng đã đến Công an xã Hội Thịnh trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để liên hệ với chủ tài khoản nhận nhầm số tiền trên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hội Thịnh đã nhanh chóng phối hợp xác minh các thông tin liên quan xác định chủ tài khoản nhận được số tiền của anh Tráng chuyển nhầm là anh V.H.L; sinh năm: 2005; có HKTT tại TDP Trung Đình, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh nhưng hiện làm việc tại Nhật Bản. Công an xã Hội Thịnh đã cử cán bộ liên hệ và làm việc trực tiếp tại Công an phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, anh V.H.L xác nhận tài khoản ngân hàng ACB của mình có nhận được số tiền 320.000.000đ (Ba trăm hai mươi triệu đồng) và tự nguyện bàn giao lại để cơ quan Công an trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.

Thư cảm ơn của công dân

Mặc dù khoảng cách địa lý xa, việc trao đổi, xác minh gặp nhiều khó khăn song với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an xã Hội Thịnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn các bên thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Đến ngày 05/07/2026, anh Tráng đã được mời đến Công an xã Hội Thịnh để nhận lại số tiền trên. Nhận lại được số tiền lớn mà mình đã chuyển khoản nhầm, anh Tráng vô cùng xúc động, viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ vì sự tận tình, trách nhiệm và tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

Việc làm ý nghĩa trên của lực lượng Công an xã Hội Thịnh tiếp tục góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an cơ sở gần dân, sát dân, luôn chủ động, trách nhiệm trong giải quyết các vụ việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của Nhân dân; đồng thời củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.