Công an điều tra giao dịch với nội dung sau: Một thanh niên SN 1998 vừa bị bắt sau khi nhận chuyển khoản 61 triệu đồng trong 4 ngày

Công an xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên, đã nhanh chóng xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Ngày 29/6, Công an xã Đông Thụy Anh tiếp nhận đơn trình báo của anh Đỗ Văn Kiên (SN 1993, trú tại thôn Đông Thụy Tân, xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) về việc bị một người quen lừa đảo chiếm đoạt số tiền 61 triệu đồng dưới hình thức nhận tiền để "xin việc" vào công ty có địa chỉ tại phường An Phong, thành phố Hải Phòng.

Theo nội dung trình báo, do có mối quan hệ quen biết từ trước với anh Nguyễn Thế Đức (SN 1998), trú cùng thôn, anh Kiên biết Đức đang làm việc tại bộ phận văn phòng của công ty này. Trong quá trình trò chuyện, Đức nhiều lần giới thiệu bản thân có mối quan hệ và có khả năng xin được việc làm tại công ty.

Tin tưởng những thông tin mà Đức đưa ra, đồng thời mong muốn tìm việc ổn định cho vợ, ngày 19/4, anh Kiên đã gặp và đặt vấn đề nhờ Đức xin cho vợ vào làm tại bộ phận y tế của công ty.

Sau khi thống nhất, trong thời gian từ ngày 20/4 đến ngày 24/4, vợ chồng anh Kiên đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của Đức để phục vụ việc "chạy hồ sơ", "lo thủ tục" và các chi phí liên quan. Tổng cộng, anh Kiên đã chuyển 6 lần với số tiền 61 triệu đồng.

﻿Đức cam kết và hứa hẹn rằng trong tháng 5/2026, vợ anh Kiên sẽ được tiếp nhận vào làm việc đúng vị trí đã thỏa thuận. Tuy nhiên, hết thời gian như đã hứa, vợ anh Kiên vẫn không được bố trí việc làm. Mỗi khi anh Kiên liên hệ để hỏi kết quả, Đức liên tục viện ra nhiều lý do khác nhau nhằm kéo dài thời gian, né tránh trách nhiệm. Nghi ngờ mình bị lừa, anh Kiên đã làm đơn trình báo đến Công an xã.

Hình ảnh lực lượng Công an xã bắt đối tượng Đức để tạm giam

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, lãnh đạo Công an xã đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời triệu tập những người có liên quan để làm việc.

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự kiên quyết trong đấu tranh với tội phạm và quá trình xác minh khách quan, toàn diện, Công an xã đã làm rõ bản chất vụ việc.

Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi nhận tiền của anh Kiên với mục đích xin việc nhưng không có khả năng thực hiện như đã hứa, qua đó có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an xã đã hoàn thiện hồ sơ, đến ngày 01/7 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Qua vụ việc trên, Công an xã khuyến cáo người dân cần đặc biệt nâng cao tinh thần cảnh giác trước những lời hứa hẹn có thể "xin việc", "chạy việc", "lo biên chế", "bao đậu" vào các cơ quan, doanh nghiệp hoặc tổ chức thông qua các mối quan hệ cá nhân. Thực tế cho thấy, nhiều đối tượng đã lợi dụng tâm lý mong muốn có việc làm ổn định của người dân để đưa ra thông tin gian dối, tạo dựng lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản.

Người dân khi có nhu cầu tìm kiếm việc làm cần chủ động liên hệ trực tiếp với các cơ quan, doanh nghiệp hoặc trung tâm dịch vụ việc làm có uy tín để tìm hiểu thông tin tuyển dụng chính thức; tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc hoặc giao tài sản cho các cá nhân chỉ dựa trên lời hứa hoặc sự giới thiệu miệng.

Trong trường hợp phát hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời.

Theo ﻿Công an tỉnh Hưng Yên



