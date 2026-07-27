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Công an điều tra giao dịch 100 triệu đồng chuyển từ tài khoản Hồ Đình Đường

Trang Anh
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Sau khi tiếp nhận trình báo của công dân, Công an xã Trà Lĩnh đã đồng thời phối hợp xác minh, giải quyết vụ việc.

Ngày 27/7, Công an xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng nhận được thư cảm ơn của anh Hồ Đình Đường, trú tại xóm 3, xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Công an xã trong quá trình giải quyết vụ việc chuyển nhầm tiền.

Trước đó, do sơ suất khi thực hiện giao dịch ngân hàng, anh Hồ Đình Đường đã chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận trình báo của công dân, Công an xã Trà Lĩnh đã nhanh chóng hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết, đồng thời phối hợp xác minh, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Cán bộ Công an xã Trà Lĩnh tiếp nhận thư cảm ơn của anh Hồ Đình Đường - Ảnh: Công an Cao Bằng

Trong quá trình làm việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã luôn tận tình hướng dẫn, giải thích cụ thể các quy trình, tạo điều kiện thuận lợi để công dân sớm tháo gỡ khó khăn.

Xúc động trước sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng Công an, anh Hồ Đình Đường đã viết thư gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trà Lĩnh.

Qua vụ việc, Công an xã Trà Lĩnh khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận, ngân hàng thụ hưởng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Trường hợp không may chuyển nhầm tiền, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng, đồng thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất và lưu giữ đầy đủ chứng từ giao dịch để phục vụ công tác xác minh, giải quyết.

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