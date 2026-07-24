Công an thông tin về đăng ký lưu trú cho bạn bè ở lại qua đêm, người dân chú ý

Nghĩa vụ thông báo lưu trú áp dụng đối với mọi trường hợp lưu trú, không có chuyện “trừ người thân trong gia đình".

Công an tỉnh Vĩnh Long ngày 24/7/2026 cho biết, thời gian gần đây, một số trang mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch về quy định thông báo lưu trú theo Luật số 118/2025/QH15 ngày 10/12/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự (Luật số 118/2025/QH15); cố tình đánh tráo bản chất của một quy định quản lý hành chính, kích động tâm lý hoài nghi, gây hoang mang trong dư luận.

Trước thực trạng đó, Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân cần nhận thức rõ thông báo lưu trú không phải là “xin phép” khi người thân, bạn bè đến ở lại qua đêm; càng không phải là biện pháp kiểm soát đời tư của công dân. Đây là thủ tục hành chính phục vụ công tác quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn, đồng thời cũng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi công dân.

Thông tin lưu trú chính xác có ý nghĩa thiết thực trong bảo đảm an ninh, an toàn xã hội. Khi địa phương nắm được tình hình cư trú, lực lượng chức năng có cơ sở kịp thời hỗ trợ người dân trong các tình huống cháy, nổ, tai nạn, thiên tai, mất tích, tranh chấp, bạo lực gia đình hoặc các vụ việc cần xác minh nhanh nhân thân.

Đối với địa bàn có nhiều nhà trọ, cơ sở lưu trú, khu công nghiệp, trường học, việc quản lý lưu trú càng cần thiết để phòng ngừa tội phạm ẩn náu, trộm cắp, lừa đảo, ma túy, mua bán người và các hành vi gây mất an ninh, trật tự. Quy định thông báo lưu trú không nhằm “theo dõi” người dân lương thiện, mà nhằm bảo vệ trật tự chung, phòng ngừa rủi ro và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân khi có tình huống phát sinh.

Nghĩa vụ thông báo lưu trú áp dụng đối với mọi trường hợp lưu trú

Tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 30 Luật Cư trú năm 2020 đã quy định cụ thể như sau: “Khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú; trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc, lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú”.

“Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần”.

Như vậy, có thể thấy nghĩa vụ thông báo lưu trú áp dụng đối với mọi trường hợp lưu trú, không có chuyện “trừ người thân trong gia đình”. Đối với các trường hợp này luật chỉ tạo điều kiện “thông báo lưu trú một lần” để người dân thuận tiện hơn trong việc khai báo.

Hình ảnh ra quân, triển khai tổng kiểm tra của Công an một số đơn vị - Ảnh: Bộ Công an

Việc quy định “thông báo lưu trú một lần” cho người thân trong gia đình không còn được đưa vào Luật số 118/2025/QH15 vì hiện nay, việc ứng dụng VNeID, Cổng dịch vụ công trực tuyến và phần mềm khai báo lưu trú đã hỗ trợ người dân thuận tiện hơn trong việc khai báo lưu trú. Nếu trước đây người dân phải trực tiếp đến cơ quan Công an để khai báo, thì nay có thể thực hiện qua điện thoại thông minh hoặc thiết bị có kết nối internet.

Điều này giúp giảm đáng kể thời gian, chi phí đi lại và thủ tục hành chính cho người dân, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia hướng đến mục tiêu quản lý hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Nghĩa vụ thông báo lưu trú áp dụng đối với mọi trường hợp lưu trú, không loại trừ người thân trong gia đình. Hiện nay, việc thực hiện các quy định khai báo lưu trú, tạm trú ngày càng thuận tiện hơn nhờ công nghệ số.

Vì vậy, Công an tỉnh đề nghị tất cả người dân cần hiểu đúng, thực hiện đúng, đồng thời tỉnh táo trước các thông tin bị cắt xén, thổi phồng trên mạng xã hội.