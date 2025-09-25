Con trai nuôi Ngọc Sơn nói thẳng về chữ tử tế và thể diện với nghệ sĩ

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng, với sự tham gia của Hamlet Trương và con trai nuôi danh ca Ngọc Sơn là ca sĩ Quách Tuấn Du.

Quách Tuấn Du

Tại chương trình tuần này, hai nghệ sĩ cùng chia sẻ quan điểm về chủ đề “Khi đàn ông coi trọng thể diện”.

Quách Tuấn Du nói thẳng: “Tôi nhấn mạnh về sự tử tế, tôn trọng và thể diện trong đời sống gia đình cũng như ngoài xã hội. Tôi cho rằng, hai chữ tử tế luôn đi cùng tôi, nhưng song hành với nó phải là tôi trọng.

Theo tôi, sự chỉnh chu trong cách ăn mặc là biểu hiện rõ ràng nhất của việc tôn trọng lẫn nhau.

Trong nhà, vợ chồng có thể thoải mái, nhưng khi có khách đến thì nhất định phải gọn gàng, thơm tho. Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng vậy. Bởi nếu một người xuề xòa, người kia cũng không cảm thấy hài lòng. Giữ thể diện cho nhau là điều chắc chắn phải có trong cuộc sống.

Thể diện đàn ông là yếu tố không thể thiếu khi bước ra ngoài xã hội. Cách ứng xử khéo léo là chìa khóa để gìn giữ hạnh phúc.

Nếu vợ ăn mặc chưa phù hợp, tôi sẽ chọn cách nói chuyện nhẹ nhàng để vợ thay đổi. Bởi một người phụ nữ khi nghe chồng góp ý chân thành chắc chắn sẽ thay đổi. Ngược lại, một người đàn ông nóng nảy, quát tháo thì chỉ khiến mâu thuẫn bùng phát và lâu dần dễ dẫn đến chia tay.

Tôi quan tâm đến thể diện bản thân từ trước khi trở thành nghệ sĩ. Với bạn bè, tôi cũng không muốn sự chênh lệch trong phong cách khiến cả hai trở nên lạc lõng.

Tôi ăn diện đẹp thì cũng phải chủ động giúp bạn mình gọn gàng hơn, đó là sự trách nhiệm và tôn trọng. Thể diện không chỉ cho bản thân mà còn ở cách làm cho người bên cạnh đẹp lên một cách khéo léo.

Nói chung, thể diện rất quan trọng với một người nghệ sĩ.

Trong thang giá trị của đàn ông, thể diện đứng thứ ba. Quan trọng nhất là tinh thần trách nhiệm, không chỉ với vợ con mà còn với cha mẹ hai bên, bởi chữ hiếu luôn song hành cùng tình yêu thương.

Kế đến là sự ga lăng, đặc biệt trong ứng xử với vợ và những người xung quanh. Người đàn ông khi đã có cơ ngơi, có địa vị và nền tảng vững chắc thì lúc đó càng phải giữ thể diện trước xã hội”.