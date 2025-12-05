Con trai nói một điều về nhạc sĩ Quốc Dũng lúc cuối đời

Vừa qua, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, con trai cả cố nhạc sĩ Quốc Dũng là ca sĩ Khải Ca đã chia sẻ về cuộc sống của cha mình những ngày cuối đời.



Hai con trai nhạc sĩ Quốc Dũng

Anh nói: "Những năm sau này, sức khỏe ba tôi đi xuống nên đa phần là nằm. Mẹ tôi sức khỏe cũng không tốt nên không đi hát được nhiều.

Vì thế, tôi bảo mẹ rằng chỉ còn cách là hát trên Youtube, cố gắng thu lại thật nhiều bài để làm kỷ niệm, sợ rằng sau này không còn sức khỏe thì không hát được nữa.

Ở nhà tôi có phòng thu riêng nên tôi dẫn mẹ vào thu âm. Ba tôi dù đã rất yếu nhưng nghe thấy tiếng nhạc lại nhớ về thời ngày xưa làm nhạc cho mẹ, liền đi vào phòng thu chỉ cho tôi từng chút một về cách thu âm, rằng phải thu ra sao, nhấn vào câu nào để ra được cái hồn của nhạc Bolero.

Nhờ đó tôi mới hiểu hơn về cách làm nhạc Bolero, còn trước đó tôi biết nhưng không rành. Tôi phải công nhận, ngoài ba tôi ra thì không ai có thể chỉ cho tôi cách sản xuất một bài nhạc Bolero đúng điệu.

Nhạc sĩ Quốc Dũng thời trẻ

Ba mệt nên cứ nằm ở ghế salon ngoài phòng khách, kế đến là phòng thu âm. Ba thấy thế nên chuyển vào nằm luôn trong phòng thu để xem tôi làm việc ra sao. Chỗ nào tôi làm chưa đúng là ba lại ngồi dậy để chỉ cho tôi. Ba sát cánh với tôi từng bước để chỉ tôi từng hợp âm, từng cách thu.

Thực ra, tôi chỉ biết một số bài Bolero, trữ tình quê hương thôi, có những bài tôi lần đầu được nghe, lạ lắm. Tôi chỉ được nghe lại bản thu cũ của các danh ca xưa như cô Hoàng Oanh. Nhưng tôi không thể nào lấy nguyên bản phối cũ đó được, phải làm một bản phối mới để thu cho mẹ tôi. Và ba tôi luôn chỉ cho tôi từng chút vì ba hiểu rõ về mẹ nhất, rằng phải thu ra sao.

Đó cũng là cái duyên để cha con tôi gần gũi nhau, giúp tôi học hỏi thêm được nhiều điều từ ba trong chuyên môn, công việc".

Con trai thứ hai là Cà Pháo chia sẻ thêm: "Tôi thường được ba dẫn đi các trường nhạc để học hỏi. Ba ít nhắc nhở tôi về hòa âm, chỉ dắt tôi đi giao lưu bên ngoài. Đó là lúc ba còn khỏe.

Sau này ba ốm bệnh thì chỉ nằm ở nhà. Tôi làm xong bài nào là lại đưa cho ba nghe để ba nhận định".