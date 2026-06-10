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Con trai khai động cơ đốt nhà khiến người cha 82 tuổi tử vong ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ
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Đối tượng T.N.L khai nhận, do mâu thuẫn tranh chấp tài sản với gia đình, nên dùng xăng tạt vào cửa hàng rồi châm lửa gây vụ cháy nhà, khiến người cha 82 tuổi của L. tử vong. Tại hiện trường vụ cháy, hiện lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm do nghi vấn còn 1 người mắc kẹt bên trong.

Liên quan đến vụ cháy cửa hàng photocopy và bán văn phòng phẩm làm cụ ông 82 tuổi tử vong ở xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long vào sáng 10/6, Công an tỉnh cho biết, sau vụ cháy đã khoanh vùng, xác định nghi phạm phóng hỏa và tạm giữ đối tượng T.N.L (SN 1973, ngụ xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long) - con trai nạn nhân.

Con trai phóng hỏa làm cha 82 tuổi tử vong ở Vĩnh Long - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng nghi ngờ còn 1 nạn nhân mắc kẹt trong căn nhà cháy tại Vĩnh Long, máy móc được đưa tới để tìm kiếm.

Tại cơ quan công an, bước đầu T.N.L. khai nhận, do mâu thuẫn tranh chấp tài sản với gia đình, nên sáng 10/6, đã mang xăng tới tạt vào khu vực chứa nhiều thùng giấy trước cửa hàng, sau đó dùng bật lửa ném vào gây cháy.

Tại thời điểm L. phóng hỏa, có nhiều người trong cửa hàng, phát hiện cháy đa số đã chạy thoát ra bên ngoài. Riêng ông T.N.Lý (82 tuổi - cha ruột của L. và chủ cửa hàng), bị tai biến nằm một chỗ không thoát được nên tử vong trong đám cháy.

Đáng chú ý, qua rà soát, Công an tỉnh Vĩnh Long nghi vấn vẫn còn 1 người bị nạn kẹt trong đám cháy, nên công việc tìm kiếm đang tiếp tục. Tuy nhiên, do một phần tầng một của căn nhà đã bị sập, vách tường hai bên kết cấu kém, có thể đổ sập bất cứ lúc nào, nên việc tìm kiếm nạn nhân nghi ngờ còn lại gặp khó khăn.

Trước đó, vụ cháy xảy ra khoảng 7h40 ngày 8/6, tại cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm, photocopy của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Kim Sa Thủy, ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại. Chủ cửa hàng và căn nhà là anh T.N.Lam (SN 1975) - cũng là con trai cụ ông đã tử vong, anh trai của L.

Nhận tin báo cháy, lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt tiến hành dập lửa , nhưng do cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa bùng nhanh và mạnh, đã thiêu rụi hoàn toàn cửa hàng và các vật dụng bên trong.

Đến 8h45 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Kiểm tra nhanh phía trong nhà, lực lượng cứu hộ phát hiện 1 thi thể nghi của T.N.Lý.

Con trai phóng hỏa làm cha 82 tuổi tử vong ở Vĩnh Long - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn tiếp tục tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và điều tra, làm rõ vụ việc.

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Tags

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