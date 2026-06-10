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Thanh tra ra 'tối hậu thư' cho 7 xã vi phạm đất đai ở Hưng Yên

Minh Đức
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Thanh tra tỉnh Hưng Yên vừa yêu cầu UBND 7 xã khẩn trương khắc phục tồn tại, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà, đất công trước ngày 20/6.

Nhiều kiến nghị vẫn chưa hoàn thành

Thanh tra Hưng Yên yêu cầu 7 xã khắc phục vi phạm đất đai trước 20 / 6 / 2026 - Ảnh 1.

Trạm đăng kiểm xe cơ giới 89.01S do Sở Xây dựng quản lý, là 1 trong 15 cơ sở nhà, đất được thanh tra.

Theo ông Hoàng Văn Mẫn, Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Phòng Nghiệp vụ 3), Thanh tra tỉnh Hưng Yên vừa ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị được thanh tra thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra số 01 ngày 13/1/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên về công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Thanh tra tỉnh yêu cầu UBND các xã Tiên La, Nam Tiên Hưng, Nghĩa Dân, Tân Thuận, Đoàn Đào, Minh Thọ và Hồng Vũ khẩn trương hoàn thành các nội dung kiến nghị còn tồn đọng; đồng thời gửi báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản, kèm tài liệu kiểm chứng và hồ sơ kiểm điểm, xử lý trách nhiệm về Thanh tra tỉnh trước ngày 20/6/2026.

Trước đó, ngày 13/1/2026, Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên ban hành Kết luận thanh tra số 01 về việc phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất đối với 8 cơ quan, đơn vị, gồm 7 xã và 1 sở, với tổng số 15 cơ sở nhà, đất được kiểm tra.

Ngày 26/2/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục ban hành Công văn số 942 yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc các kiến nghị tại kết luận thanh tra và hoàn thành báo cáo kết quả trước ngày 31/3/2026. Tuy nhiên, qua rà soát đến ngày 28/5/2026, Thanh tra tỉnh xác định một số nội dung mới được thực hiện một phần, nhiều kiến nghị vẫn chưa hoàn thành theo yêu cầu.

Đối với UBND xã Tiên La, Thanh tra tỉnh yêu cầu khẩn trương tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và thực hiện các biện pháp khắc phục tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công.

Đối với các xã Nam Tiên Hưng, Nghĩa Dân, Tân Thuận, Đoàn Đào, Minh Thọ và Hồng Vũ, cơ quan thanh tra yêu cầu đẩy nhanh việc khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Đảng ủy các xã liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc UBND cùng cấp thực hiện đầy đủ các kiến nghị thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; bảo đảm các sai phạm, tồn tại được xử lý dứt điểm, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công và nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính được đề nghị tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các địa phương trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công; xử lý các cơ sở dôi dư theo đúng quy định của pháp luật.

Phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý tài sản công

Theo Kết luận thanh tra số 01/KL-TTT, qua kiểm tra 15 cơ sở nhà, đất thuộc diện quản lý của các đơn vị được thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện 9 cơ sở có tồn tại, vi phạm.

Các vi phạm chủ yếu gồm không báo cáo, đề xuất phương án xử lý đối với cơ sở nhà, đất dôi dư theo quy định; tự ý cho thuê tài sản công trái thẩm quyền; vi phạm quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Đất đai. Thanh tra tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Tiên La, Nam Tiên Hưng, Nghĩa Dân và Tân Thuận tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra đã kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại xã Tân Tiến (cũ) sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để xác minh, làm rõ.

Theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2015-2017, tại địa bàn xã Tân Tiến (nay thuộc xã Tiên La) xảy ra việc bán trái thẩm quyền diện tích đất thuộc hai điểm trường mầm non tại thôn Nham Lang. Số tiền thu được không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Thanh tra tỉnh nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và đã kiến nghị cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

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Tags

vi phạm đất đai

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