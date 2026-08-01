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Con trai Chế Linh tận hưởng cuộc sống ở Mỹ

Tùng Ninh
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"Cứ hai tuần tôi lại chạy ra spa này để làm da mặt" – Chế Phong nói.

Mới đây, ca sĩ Chế Phong con trai danh ca Chế Linh đã chia sẻ khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống đời thường ở tuổi U60 tại Mỹ. Nam ca sĩ dành thời gian đi spa, chăm sóc da mặt.

Con trai Chế Linh tận hưởng cuộc sống tại Mỹ - Ảnh 1.

Chế Phong đi spa

Anh nói: "Cứ hai tuần tôi lại chạy ra spa này để làm da mặt một lần. Lâu lắm rồi tôi mới được cô em gái mình chăm sóc da cho. Tôi phải làm mặt mình sáng sủa để đi coi đá banh cho hên, để đội bóng tôi cổ vũ giành chiến thắng. Mặt tôi dạo này hơi sần sùi, lại đen quá vì đi nắng nhiều".

Nói rồi, Chế Phong nằm lên giường spa để được chăm sóc da đầy đủ các bước. Hành động này của anh khiến nhiều khán giả bất ngờ và cảm thấy thú vị vì không ai nghĩ anh lại "điệu" đến thế.

Được biết, thời gian này, cuộc sống của Chế Phong tại Mỹ đã ổn định. Anh sang Mỹ định cư được hơn 4 năm.

Con trai Chế Linh tận hưởng cuộc sống tại Mỹ - Ảnh 2.

Thời gian đầu, Chế Phong khá vất vả vì chưa có nhà, có xe. Anh còn phải ở nhờ nhà người quen và đi nhờ xe đồng nghiệp. Kể từ khi bắt tay vào làm mạng xã hội, Chế Phong có nguồn thu nhập từ đó. Nhờ vậy, anh mua được nhà, xe cộ.

Chế Phong còn làm thêm công việc mới là dạy lái xe cho mọi người. Bên cạnh đó, con trai Chế Linh thi thoảng vẫn đi hát, chạy show và nhận một số công việc khác như quảng cáo bất động sản để kiếm thêm thu nhập.

Vì cuộc sống dần ổn đinh, nên Chế Phong anh có thời gian chăm sóc bản thân như đi spa, đi cà phê xem bóng đá cùng bạn bè, tụ họp cùng các đồng nghiệp. Anh cùng Thúy Nga đón nhiều đồng nghiệp ở Việt Nam qua và đưa họ đi ăn uống như Hiếu Hiền, Kim Tiểu Long…

Gần đây, Chế Phong cũng thường xuyên về Việt Nam thăm gia đình. Anh tổ chức đám cưới cho con gái ruột, đưa mẹ về quê nội thăm họ hàng, gặp gỡ lại các anh em cùng cha khác mẹ ở quê.

Hoài Linh không dám nhìn vào mắt tôi
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