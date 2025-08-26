Con trai càng lớn càng không giống bố, kết quả ADN hé lộ bí mật động trời

Một buổi sáng đầu Thu trời se se lạnh, vợ chồng anh Trần Văn Hùng (35 tuổi) và chị Nguyễn Thu Hạnh (34 tuổi), quê ở Ninh Bình, bế theo cậu con trai 4 tuổi đến một trung tâm phân tích ADN tại Hà Nội. Ngồi tại phòng chờ, anh Hùng không giấu được vẻ căng thẳng khi đề nghị cán bộ trung tâm xét nghiệm huyết thống giữa mình và con trai.

Anh khai thông tin, ký đơn đề nghị và cho lấy mẫu máu, sau đó liên tục nhấn mạnh mong muốn “trung tâm làm thật chuẩn xác giúp”. Dù được thông báo sẽ nhận kết quả qua chuyển phát nhanh sau một ngày, anh vẫn kiên quyết: “Tôi sẽ đến tận nơi lấy kết quả”.

Sự nôn nóng, ánh mắt dò xét của anh khiến các nhân viên tại trung tâm linh cảm: có lẽ người chồng đang nghi ngờ vợ mình không chung thủy. Cậu bé đi cùng không có nét gì giống người cha, điều khiến anh Hùng dằn vặt suốt nhiều tháng qua.

Ba ngày sau, anh quay lại trung tâm lấy kết quả. Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm ADN, là người trực tiếp thông báo tin vui: đứa trẻ chính là con ruột của anh. Nhưng trái với sự chờ đợi, khuôn mặt Hùng không hề giãn ra. Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy, rồi quay sang vợ với ánh mắt nghi ngờ.

“Tôi không tin. Sao lại có thể như vậy được?”, anh gằn giọng, rồi lập tức nghi ngờ vợ đã "mua chuộc" trung tâm xét nghiệm. Ngay cả giám đốc trung tâm cũng không thoát khỏi vòng nghi vấn của anh. Cầm tờ kết quả về nhà, Hùng tiếp tục chì chiết vợ, trong lòng vẫn tin rằng có điều gì đó mờ ám phía sau.

Xét nghiệm ADN là xét nghiệm phân tích thông tin ADN ở 23 cặp nhiễm sắc thể của hai hay nhiều cá thể người. (Ảnh minh hoạ)

Vài ngày sau, khi vợ và con đi chơi, mẹ anh gọi vào phòng nói chuyện. Bà lặng lẽ kể về thời thiếu nữ với mối tình sâu đậm cùng một chàng trai làng có ngoại hình sáng sủa, cao ráo. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh nghèo, người yêu không được gia đình chấp nhận. Bà buộc phải chia tay, sau đó cưới một người đàn ông khác – người chồng hiền lành, chiều vợ nhưng có ngoại hình khiêm tốn.

“Con là kết quả của mối tình ngày ấy. Mẹ không muốn nói ra vì nghĩ nó đã qua lâu rồi”, bà thú nhận.

Hùng lặng người. Mọi nghi vấn về ngoại hình khác biệt của con trai giờ đã có lời giải. Bé càng lớn càng giống hệt người tình cũ của mẹ. Ngay hôm sau, anh Hùng đã quỳ xuống xin lỗi vợ vì những lời lẽ cay nghiệt, những đêm mất ngủ chỉ vì một nỗi nghi ngờ chưa kiểm chứng.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm ADN, đây không phải là trường hợp cá biệt. “ Khoảng 20% khách hàng đến xét nghiệm cha con là vì nghi ngờ do con không giống bố về ngoại hình ”, bà nói.

Thực tế, mỗi người mang 50% gene từ mẹ và 50% từ bố. Tuy nhiên, những đặc điểm di truyền còn có thể bộc lộ từ thế hệ ông bà hoặc xa hơn, chứ không nhất thiết phải trực tiếp từ bố mẹ. Thêm vào đó, điều kiện sống, môi trường và dinh dưỡng cũng ảnh hưởng đáng kể đến ngoại hình và tính cách của trẻ.

“Quan niệm ‘con nhà tông không giống lông cũng giống cánh’ đã ăn sâu vào suy nghĩ người Việt, nhưng khoa học di truyền cho thấy con cái có thể không giống bất kỳ ai trong gia đình gần mà lại mang nét từ tổ tiên”, bà Nga lý giải.

Chuyên gia khuyến nghị các bậc cha mẹ nên cân nhắc kỹ trước khi nghi ngờ, bởi một tờ kết quả ADN có thể xóa bỏ nghi ngờ nhưng không thể chữa lành những tổn thương do hoài nghi và định kiến gây ra.