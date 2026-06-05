Con rể sang nhờ một việc liên quan tới con gái, bố mẹ vợ xấu hổ ôm mặt khóc

Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của con rể, tôi đã linh cảm có chuyện chẳng lành.

Tôi tên Tú, năm nay 67 tuổi. Ở tuổi này, điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải tiền bạc hay vật chất mà là nhìn thấy con cháu yên ấm, gia đình thuận hòa. Vậy mà mới đây, tôi phải đối diện với một chuyện khiến vợ chồng tôi đau lòng và xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Hôm đó là một buổi chiều bình thường. Tôi đang ngồi uống trà thì Khánh, con rể tôi, bất ngờ ghé nhà. Từ ngày cưới con gái tôi là Hường, Khánh luôn sống tử tế, lễ phép nên vợ chồng tôi rất quý. Nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của nó, tôi đã linh cảm có chuyện chẳng lành.

Sau vài câu hỏi thăm xã giao, Khánh ngập ngừng rồi nói muốn nhờ bố mẹ vợ một việc. Thấy con rể khó mở lời, tôi động viên cứ nói thẳng. Ngồi im lặng một lúc lâu, Khánh mới cất tiếng, từng lời nó nói khiến tôi và vợ chết lặng.

Khánh bảo Hường đã ngoại tình hơn một năm nay. Hai vợ chồng thực tế đã sống ly thân từ lâu. Nó từng nhiều lần khuyên nhủ, níu kéo, mong vợ nghĩ đến con cái mà quay về. Thậm chí, dù bị phản bội, Khánh vẫn chấp nhận bỏ qua mọi chuyện nếu Hường thật lòng trở về vun vén gia đình. Nhưng đáp lại sự bao dung ấy là sự lạnh lùng của con gái tôi.

Theo lời Khánh, Hường tin rằng người đàn ông kia mới là "định mệnh" của đời mình. Mọi lời khuyên can từ chồng đều bị bỏ ngoài tai. Cô ấy bất chấp gia đình, bất chấp con cái để chạy theo cuộc tình mới.

Nghe đến đó, vợ tôi bật khóc. Tôi cũng không thể ngờ đứa con gái mà mình nuôi nấng, dạy dỗ bao năm lại có thể hành động như vậy. Điều khiến tôi đau nhất không phải chuyện con gái sai lầm, mà là những đứa cháu của tôi đang phải gánh chịu hậu quả.

Ảnh minh họa

Khánh kể hai đứa con đều đã bước vào tuổi dậy thì. Chúng đủ lớn để hiểu những chuyện đang xảy ra trong gia đình. Từ ngày biết bố mẹ mâu thuẫn, các cháu trở nên ít nói hơn, tâm trạng thất thường hơn. Có hôm đứa lớn ngồi một mình rất lâu trong phòng. Đứa nhỏ thì thường xuyên hỏi những câu khiến người lớn không biết trả lời thế nào.

Nói đến con, mắt Khánh đỏ hoe. Nó bảo điều làm nó đau lòng nhất là nhìn thấy các con buồn bã, mất niềm tin vào mái ấm mà chúng từng yêu thương. Nó không muốn gia đình tan vỡ, càng không muốn các con lớn lên trong những tổn thương tâm lý kéo dài.

Rồi Khánh nhìn vợ chồng tôi, giọng nghẹn lại: "Bố mẹ giúp con khuyên Hường với. Con còn thương vợ, thương các con. Nếu cô ấy chịu quay về, con sẵn sàng bỏ qua tất cả."

Nghe những lời ấy, tôi cảm thấy vừa đau đớn vừa xấu hổ. Lẽ ra người phải trách móc, phải oán hận mới là Khánh. Thế nhưng nó vẫn nghĩ đến gia đình, nghĩ đến con cái trước tiên. Còn con gái tôi lại là người đang đẩy chính mái ấm của mình đến bờ vực tan vỡ.

Vợ tôi không kìm được cảm xúc, ôm mặt khóc nức nở. Tôi cũng nghẹn lòng chẳng nói nên lời. Cả hai vợ chồng chỉ biết liên tục xin lỗi con rể, "con dại cái mang". Tôi nói với Khánh rằng chúng tôi không bênh vực cái sai của con gái. Nếu những gì Khánh nói là sự thật, vợ chồng tôi hoàn toàn không chấp nhận hành động đó.

Hơn sáu mươi năm sống trên đời, tôi hiểu rằng ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng khi đã là vợ, là mẹ, mỗi quyết định đều ảnh hưởng đến cả gia đình, đặc biệt là con cái.

Hôm ấy, vợ chồng tôi hứa với Khánh sẽ gọi Hường về để nói chuyện rõ ràng. Nếu con gái thực sự đang đi sai đường, chúng tôi sẽ khuyên bảo và dạy dỗ lại nó bằng tất cả trách nhiệm của những người làm cha mẹ.

Tiễn Khánh ra về, tôi đứng rất lâu trước sân nhà. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình nặng nề đến thế, không biết phải làm sao để Hường sớm tỉnh táo để nhận ra những gì mình đang đánh đổi trước khi quá muộn. Bởi trên đời này, có những thứ khi mất đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được. Và đôi khi, người phải trả giá nhiều nhất không phải người lớn, mà chính là những đứa trẻ vô tội.

Tâm sự của độc giả!