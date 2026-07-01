Con rể bán căn hộ trả lại bố mẹ vợ 2 tỷ đồng, lời kể của con gái khiến ông bà xấu hổ

Căn hộ này vợ chồng tôi mới mua năm ngoái với giá 6 tỷ đồng.

Tôi năm nay 34 tuổi. Hơn một năm trước, vợ chồng tôi vui mừng dọn về căn hộ chung cư trị giá khoảng 6 tỷ đồng sau nhiều năm tích cóp. Trong số tiền mua nhà, bố mẹ vợ hỗ trợ 2 tỷ đồng và nói đó là món quà dành cho con gái, con rể để sớm ổn định cuộc sống. Khi ấy, tôi biết ơn vô cùng và luôn tự nhủ sau này sẽ cố gắng báo đáp.

Thế nhưng, mới đây, tôi lại đưa ra một quyết định khiến cả hai bên gia đình đều bất ngờ: bán căn hộ vừa mua, đồng thời trả lại bố mẹ vợ đúng 2 tỷ đồng.

Ngày chúng tôi sang nói chuyện với bố mẹ về dự định của mình, ông bà cứ nhìn chúng tôi đầy khó hiểu, liên tục hỏi vì sao lại làm như vậy. Căn nhà mới ở hơn một năm, vị trí đẹp, công việc của cả hai cũng ổn định, chẳng có lý do gì phải bán.

Ban đầu, tôi và Loan chỉ nói rằng muốn thay đổi kế hoạch tài chính, chưa muốn giải thích nhiều. Tôi không muốn bố mẹ buồn, cũng không muốn khiến ông bà nghĩ rằng món quà năm xưa lại trở thành nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn.

Nhưng cuối cùng, Loan vẫn quyết định nói thật. Sau khi chúng tôi mua nhà, Quân - em trai của Loan - lên thành phố học và đi làm nên chuyển đến ở cùng. Là anh rể, tôi chưa bao giờ phản đối. Nhà rộng, thêm một người cũng không đến mức bất tiện. Tôi nghĩ người một nhà thì giúp đỡ nhau là điều bình thường.

Những ngày đầu, mọi chuyện khá ổn. Thế nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra Quân luôn mặc định căn hộ này cũng là nhà của mình. Cậu ấy nhiều lần nói nửa đùa nửa thật rằng bố mẹ đã góp 2 tỷ đồng nên cậu cũng có quyền ở đây lâu dài.

Ban đầu, tôi bỏ ngoài tai. Nhưng rồi sự vô tư của Quân dần trở thành vô duyên. Quần áo thay ra để khắp nơi, bát đĩa ăn xong chất trong bồn rửa, hôm thức đến hai ba giờ sáng chơi game, hôm lại ngủ đến tận trưa. Nếp sinh hoạt của vợ chồng tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Có hôm tôi phải đi làm sớm nhưng đêm trước Quân mở nhạc, nói chuyện điện thoại rất khuya. Nhắc thì cậu ấy chỉ cười rồi bảo: "Em quen thế rồi".

Không chỉ vậy, Quân còn nhiều lần khiến vợ chồng tôi rơi vào những tình huống khó xử. Có hôm bạn bè cậu ấy kéo đến ăn uống, bày bừa, hát hò ở nhà mình. Có hôm tôi vừa tan làm về thì thấy phòng khách đã có vài người ngồi xem bóng đá. Tôi không tiện nói gì vì đều là khách của em vợ.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi không thể tiếp tục im lặng là chuyện xảy ra gần đây. Quân bắt đầu thường xuyên đưa bạn gái về nhà. Không chỉ ăn cơm, hai người còn ở lại rất khuya, thậm chí nhiều lần ngủ qua đêm như thể đó là chuyện hết sức bình thường. Căn hộ vốn là không gian riêng của gia đình tôi bỗng trở nên chật chội và ngột ngạt.

Tôi và Loan lựa lúc thích hợp để nhẹ nhàng góp ý. Chúng tôi không cấm em yêu đương, chỉ mong Quân tôn trọng cuộc sống của anh chị và có chừng mực. Không ngờ, Quân lại thản nhiên đáp: "Nhà này bố mẹ em cũng góp 2 tỷ đấy." Chỉ một câu nói ấy khiến tôi hiểu rằng mọi lời giải thích sau này đều không còn ý nghĩa.

Tối hôm đó, hai vợ chồng ngồi nói chuyện rất lâu. Loan khóc vì thương bố mẹ, cũng thương em trai, nhưng cô ấy hiểu nếu tiếp tục sống như vậy thì hôn nhân của chúng tôi sớm muộn cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi không muốn vì một căn nhà mà anh em trong gia đình nhìn mặt nhau với sự khó chịu.

Cuối cùng, chúng tôi thống nhất bán căn hộ, trả lại toàn bộ số tiền bố mẹ đã hỗ trợ. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho chúng tôi, từ nay về sau, căn nhà nào chúng tôi mua sẽ hoàn toàn bằng sức mình. Có thể chỉ là một căn hộ nhỏ hơn, phải vay ngân hàng nhiều hơn, phải tiết kiệm thêm vài năm nữa, nhưng ít nhất đó sẽ là mái ấm thật sự của vợ chồng tôi.

Nghe Loan kể hết mọi chuyện, bố mẹ vợ lặng người rất lâu. Ông bà liên tục xin lỗi vì không ngờ sự giúp đỡ của mình lại vô tình tạo ra suy nghĩ sai lệch cho Quân. Bố mẹ nói sẽ nghiêm khắc nhắc nhở con trai, yêu cầu Quân ra ngoài thuê trọ để tự lập, đồng thời mong vợ chồng tôi suy nghĩ lại chuyện bán nhà.

Tôi hiểu tấm lòng của bố mẹ. Tôi cũng biết ông bà không hề có lỗi. Sai là ở cách Quân nhìn nhận sự việc và không biết tôn trọng ranh giới của người khác.

Nhưng với tôi, có những bài học chỉ cần trải qua một lần là đủ. Tiền có thể kiếm lại, nhà có thể mua lại, còn sự bình yên trong gia đình thì không thể đánh đổi bằng bất cứ căn hộ đắt tiền nào.

Tâm sự của độc giả!