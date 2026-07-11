Con gái Từ Hy Viên xóa sổ tài khoản MXH, chồng Hàn quỳ khóc trước mộ vợ sau khi gặp biến lớn vì nhận thừa kế kếch xù

Gia đình Từ Hy Viên tiếp tục đối mặt với sóng gió sau khi cô qua đời.

Những ngày qua, gia đình Từ Hy Viên trở thành tâm điểm chú ý trong dư luận Trung Quốc. Bà Hoàng Xuân Mai - mẹ cố minh tinh Vườn Sao Băng - đã khóc nghẹn nói rằng bản thân sắp ra đường ở. Nguyên nhân là căn hộ mà Từ Hy Viên từng mua cho mẹ dưỡng già sắp bị ngân hàng thu hồi, phát mãi để thanh toán khoản vay không ai chi trả suốt thời gian qua. Theo bà Hoàng Xuân Mai, tài sản mà Từ Hy Viên để lại hiện còn chưa đến 2 triệu TWD (1,6 tỷ đồng). Vì vậy, bà không có đủ khả năng tài chính xử lý khoản vay thế chấp.

Trước tình thế khủng hoảng này, bà Hoàng Xuân Mai yêu cầu những người nhận khoản thừa kế kếch xù phải giải quyết các món nợ của con gái mình, giữ nhà lại cho bà. Theo phán quyết từ tòa án, Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm - 2 con Từ Hy Viên, chồng Koo Jun Yup là 3 người nhận được tài sản của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, việc số nợ khổng lồ của Từ Hy Viên bị đùn đẩy qua lại được tiết lộ tạo sức ép tâm lý rất lớn đối với những người được thừa hưởng tài sản của ngôi sao Bong Bóng Mùa Hè.Trong 3 người thừa kế, do 2 con Từ Hy Viên chưa thành niên, Koo Jun Yup đang đối mặt với việc phải chi trả các khoản thuế và khoản thế chấp ngân hàng 1 mình nếu như không đạt được thỏa thuận với doanh nhân Uông Tiểu Phi. Uông Tiểu Phi là người giám hộ, thay 2 con tiếp nhận và quản lý tài sản thừa kế của Từ Hy Viên.

Mẹ Từ Hy Viên yêu cầu những người nhận thừa kế phải chịu trách nhiệm giải quyết các khoản nợ của Từ Hy Viên.

Theo tờ China Times, vào tối 10/7, Uông Hy Nguyệt - con gái 12 tuổi của Từ Hy Viên - đã đột ngột xóa bỏ tài khoản Instagram mới lập được 2 tháng. Cô bé được cho biết không chịu nổi sự soi mói, bàn tán của dư luận về sự ra đi của mẹ ruột, cuộc sống với mẹ kế hot girl và những rắc rối tài chính đang bủa vây gia đình mình.

Con gái Từ Hy Viên xóa tài khoản MXH vì không chịu nổi sự bàn tán của dư luận. Ảnh: Sina.

Về phía Koo Jun Yup, sau khi bị mẹ vợ ngầm yêu cầu thanh toán nhiều khoản thế chấp mua nhà của Từ Hy Viên, nam ca sĩ Hàn được trông thấy quỳ khóc đầy đau buồn trước mộ vợ. Những ngày qua, anh trầm mặc, không nói với ai bất kỳ lời nào. Trước đó, Koo Jun Yup từng tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế tài sản của Từ Hy Viên. Hiện, chưa rõ quyết định này của Koo Jun Yup có được tòa chấp thuận hay chưa. Tuy nhiên, có thể nói rằng số tiền được thừa hưởng từ vợ minh tinh biến nam ca sĩ Hàn trở thành người mắc nợ tiền tỷ chỉ trong 1 đêm.

Koo Jun Yup trở thành người mắc nợ sau khi nhận tiền thừa kế của người vợ minh tinh. Ảnh: Sina.

Từ Hy Viên được gia đình xác nhận qua đời vì cúm và viêm phổi. Thi thể nữ diễn viên được hỏa táng ở Nhật Bản vào ngày 2/2/2025. Ngày 5/2/2025, tro cốt cô được ông xã DJ Koo và gia đình đưa về Đài Loan (Trung Quốc) bằng máy bay riêng. Vào ngày 15/3/2025, tro cốt của Từ Hy Viên đã chính thức được an táng tại khu Nhật Quang Uyển, núi Kim Sơn dưới trời mưa tầm tã. 2 con Từ Hy Viên được cho biết không có mặt trong lễ chôn cất tro cốt của mẹ.

Từ Hy Viên qua đời là sự kiện rúng động nhất showbiz Hoa ngữ vào năm 2025. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu