“Con gái Triệu Vy” dậy thì ngoạn mục sau 13 năm, đẹp đến mức bị cả nước cấm dao kéo

Kỷ Tư Hàm là một trong những sao nhí nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ khi góp mặt trong hai tác phẩm đình đám là Chân Hoàn Truyện và Mẹ Hổ Bố Mèo. Nhờ ngoại hình đáng yêu cùng khả năng diễn xuất tự nhiên từ nhỏ, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến.

Trong Chân Hoàn Truyện, Kỷ Tư Hàm vào vai công chúa Ôn Nghi - con gái của Tào Quý Nhân. Dù thời lượng xuất hiện không quá nhiều, cô bé vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài lanh lợi, đáng yêu cùng biểu cảm tự nhiên. Theo chia sẻ từ đoàn phim, Kỷ Tư Hàm được nhiều diễn viên tiền bối yêu quý, thường xuyên bế bồng và chụp ảnh lưu niệm trong thời gian ghi hình. Đến năm 2015, tên tuổi Kỷ Tư Hàm tiếp tục bùng nổ khi đảm nhận vai La Thiến Thiến trong Mẹ Hổ Bố Mèo, vào vai con gái của nhân vật do Triệu Vy thủ diễn.

Bộ phim xoay quanh nữ doanh nhân thành đạt Tất Thắng Nam (Triệu Vy), người quyết định đưa cô con gái được ông bà nuông chiều từ nhỏ về sống cùng mình để áp dụng phương pháp giáo dục nghiêm khắc hơn. Từ đó, hàng loạt tình huống vừa hài hước vừa cảm động liên tục xảy ra, phản ánh những khác biệt trong quan điểm nuôi dạy con giữa các thế hệ.

Có thể nói, Kỷ Tư Hàm chính là nhân vật trung tâm bên cạnh Triệu Vy. Cô bé gây ấn tượng với lối diễn thông minh, linh hoạt, thể hiện trọn vẹn hình ảnh một cô bé bướng bỉnh, tinh nghịch nhưng vẫn vô cùng đáng yêu. Những màn tung hứng giữa Kỷ Tư Hàm và Triệu Vy được đánh giá là một trong những điểm sáng lớn nhất của bộ phim. Chính Triệu Vy cũng nhiều lần dành lời khen cho bạn diễn nhỏ tuổi. Nữ diễn viên tiết lộ hai cô cháu thường cùng nhau đọc kịch bản, trao đổi tâm lý nhân vật trước mỗi cảnh quay. Theo Triệu Vy, Kỷ Tư Hàm rất thông minh, tiếp thu nhanh và có khả năng nhập vai vượt xa độ tuổi.

Thời điểm phát sóng, Mẹ Hổ Bố Mèo đạt thành tích rating ấn tượng và được phát hành tại nhiều quốc gia. Thành công của bộ phim giúp Kỷ Tư Hàm trở thành một trong những sao nhí nổi tiếng nhất Trung Quốc năm 2015. Không chỉ gây thiện cảm nhờ diễn xuất, Kỷ Tư Hàm còn sở hữu vẻ ngoài trong trẻo với đôi mắt to, gương mặt bầu bĩnh. Khán giả từng hài hước nói rằng cô bé "đẹp đến mức cấm dao kéo", mong muốn nữ diễn viên giữ nguyên nét đẹp tự nhiên khi trưởng thành.

Theo truyền thông Trung Quốc, Kỷ Tư Hàm sinh năm 2007 tại Bắc Kinh trong một gia đình bình thường. Cô bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ rất sớm, được phát hiện khi mới khoảng 2 tuổi và bắt đầu tham gia quảng cáo. Chỉ một năm sau, Kỷ Tư Hàm đã chính thức bén duyên với lĩnh vực phim ảnh, từng bước trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ.

Trong quá trình trưởng thành, nữ diễn viên ngày càng nhận được nhiều lời khen về nhan sắc. Cô sở hữu vóc dáng cao ráo, làn da trắng cùng gương mặt thanh tú. Gia đình cũng tạo điều kiện để Kỷ Tư Hàm học nhiều bộ môn nghệ thuật từ nhỏ. Theo 163, cô được đào tạo khá toàn diện về âm nhạc, hội họa, thư pháp và nhiều kỹ năng biểu diễn khác, góp phần tạo nên khí chất nhẹ nhàng, thanh lịch.

Những năm gần đây, Kỷ Tư Hàm không còn hoạt động nghệ thuật dày đặc như thời thơ ấu mà tập trung nhiều hơn cho việc học. Cô chỉ thỉnh thoảng tham gia một số dự án phim để duy trì cảm xúc diễn xuất, trong đó có Quyền Lợi và phim điện ảnh A Hustle Bustle New Year.

Giờ đây, với việc chính thức trở thành tân sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Kỷ Tư Hàm được kỳ vọng sẽ có nền tảng chuyên môn vững chắc để trở lại màn ảnh trong tương lai. Từ cô bé từng khiến hàng triệu khán giả yêu mến với vai công chúa Ôn Nghi, nữ diễn viên nay đã bước sang một chặng đường mới, hứa hẹn tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất theo hướng chuyên nghiệp.