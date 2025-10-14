Con gái chăm cha bị tai biến suốt 10 năm, nhận lại câu “tài sản để hết cho con trai”

Một người cha hơn 60 tuổi sau khi bị tai biến liệt giường, người con trai độc thân viện cớ “bận công việc, không thể chăm sóc”, nên toàn bộ trách nhiệm phụng dưỡng cha già đổ lên vai hai người con gái đã lập gia đình. Suốt hơn 10 năm, họ thay nhau chăm sóc, tắm rửa, đút cơm, trở mình cho cha, không một lời than vãn. Nhưng khi cha qua đời, họ chỉ nhận lại một câu khiến lòng tan nát: “Tài sản để hết cho con trai”.

Theo bà Lý Nghi Linh , người phụ trách Văn phòng pháp lý Hòa Nghi (Đài Loan, Trung Quốc), câu chuyện này xảy ra cách đây hơn 10 năm, khi bà tiếp nhận một vụ thừa kế. Người cha bị tai biến từ năm 60 tuổi, nằm liệt giường suốt 15 năm rồi qua đời ở tuổi 75. Trong thời gian dài bệnh tật, người vợ vì sức yếu không thể chăm nổi, người con trai vốn là niềm tự hào của gia đình, tốt nghiệp cao học trường quốc lập, làm giáo viên toán cấp ba lại từ chối chăm sóc với lý do “còn phải đi dạy, không có thời gian”. Cuối cùng, hai người con gái phải thay nhau gánh vác.

Họ đều là những người phụ nữ bình thường, tốt nghiệp trung học sớm, đi làm phụ giúp cha mẹ rồi lập gia đình. Nhưng dù bận trăm công nghìn việc, họ vẫn sắp xếp thời gian luân phiên về nhà chăm cha từ việc tắm rửa, cho ăn, thay đồ đến xoay trở cha mỗi đêm. Mười mấy năm trời, ngày nào cũng như ngày nào. Còn người em trai được cha hết mực tự hào, chỉ thỉnh thoảng ghé thăm vào cuối tuần.

Sau khi mẹ mất, chỉ một năm sau người cha cũng qua đời. Trong lễ tang, người con trai nói ngay câu đầu tiên: “Cha dặn rồi, toàn bộ tài sản để em thừa kế”. Thật vậy, trước khi mất, ông cụ từng nhiều lần căn dặn “đất đai, nhà tổ đều phải để lại cho em trai”. Hai người con gái chỉ lặng lẽ chấp nhận, không tranh chấp, không lời oán thán, còn chủ động ký tên vào giấy nhường quyền thừa kế và nói: “Chăm sóc cha mẹ là lựa chọn của chúng tôi, là bổn phận của con cái, chưa bao giờ vì tiền bạc”.

Họ không nói, nhưng người em trai chẳng hề biết rằng trong suốt hơn 10 năm cha bệnh, toàn bộ chi phí thuốc men, viện phí, sinh hoạt… đều do hai chị em âm thầm bỏ tiền túi lo liệu.

Mười năm sau, định mệnh một lần nữa xoay vần. Người chị cả bất ngờ gọi điện cho bà Lý, báo tin người em trai đã qua đời vì đột tử do bệnh tim khi đang giảng dạy. Anh chưa lập gia đình, không con cái, nên toàn bộ tài sản gồm căn nhà tổ cùng đất đai mà cha để lại (lúc này đã tăng giá mạnh nhờ tuyến metro mới mở, trị giá hơn 40 triệu Đài tệ , tương đương khoảng 30 tỷ đồng ), cùng căn hộ ở thành phố Đài Trung và hơn 3 triệu Đài tệ tiền tiết kiệm nay đều thuộc về hai người chị.

Kết thúc câu chuyện, bà Lý Nghi Linh nói một câu khiến nhiều người phải suy ngẫm: “Đây có lẽ là luật nhân quả của lòng hiếu thảo. Có người cả đời chạy theo tiền tài và tình thân, cuối cùng chẳng giữ được gì; còn có người chỉ đơn giản làm tròn bổn phận, sống đúng với lương tâm, lại được số phận đền đáp theo cách ấm lòng nhất”.

Cuộc đời, đi một vòng thật dài, đến cuối cùng mới nhận ra đôi khi, thiện tâm và hiếu nghĩa chính là tài sản quý giá nhất mà trời ban.

Đột tử do bệnh tim là tình trạng người bệnh tử vong đột ngột, thường chỉ trong vài phút hoặc vài giờ , sau khi xuất hiện các triệu chứng tim mạch nghiêm trọng mà không kịp cấp cứu. Nguyên nhân phổ biến nhất là rối loạn nhịp tim (tim ngừng đập đột ngột) do bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim, suy tim hoặc các bệnh lý tim bẩm sinh gây ra. Biểu hiện cảnh báo trước khi đột tử thường khá mơ hồ, dễ bị bỏ qua. Người bệnh có thể thấy: - Đau tức ngực hoặc cảm giác bóp nghẹt vùng ngực, lan ra vai, cổ, hàm. - Khó thở , mệt mỏi bất thường, tim đập nhanh hoặc loạn nhịp. - Chóng mặt, choáng váng, đổ mồ hôi lạnh , thậm chí ngất xỉu. - Ở một số trường hợp, đột tử xảy ra khi đang ngủ, khi gắng sức hoặc sau bữa ăn no . Đột tử do tim vô cùng nguy hiểm , bởi người bệnh có thể tử vong chỉ trong 3-5 phút nếu không được cấp cứu kịp thời . Đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người trung niên và cao tuổi, đặc biệt ở nam giới, người bị tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia hoặc có tiền sử bệnh tim mạch. Để phòng tránh đột tử do bệnh tim , các chuyên gia khuyến cáo: - Khám tim mạch định kỳ , đặc biệt với người trên 40 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ. - Kiểm soát huyết áp, mỡ máu và đường huyết ổn định . - Duy trì lối sống lành mạnh : ăn uống ít dầu mỡ, hạn chế muối và rượu bia, không hút thuốc, ngủ đủ giấc. - Tập thể dục vừa phải , tránh gắng sức đột ngột. - Khi có dấu hiệu bất thường như đau ngực, khó thở, hồi hộp kéo dài – hãy đi khám ngay, không tự ý dùng thuốc . Đột tử do tim không phải “chết bất ngờ vô duyên vô cớ” , mà thường là hậu quả của bệnh lý tiềm ẩn kéo dài bị xem nhẹ . Nhận biết sớm, kiểm soát tốt sức khỏe tim mạch chính là chìa khóa để bảo vệ mạng sống của chính mình.

