Xem phim "Sex Education", tôi nhận ra sống kiểu này mới là SỐNG, mới đem lại hạnh phúc đích thực, quan hệ vững bền

Phim “Sex Education” đã kết thúc với phần 4, nhưng các bài học mà nó để lại dường như vẫn còn nguyên giá trị.

Khi “Sex Education” lần đầu tiên ra mắt trên màn ảnh vào năm 2019, nó đã tạo ra những cuộc trò chuyện khám phá tình dục theo cách vừa mang tính lâm sàng, vừa mang tính bối cảnh sâu sắc cho từng cá nhân, càng làm nổi bật tầm quan trọng của việc tiếp cận giáo dục giới tính chất lượng cao đối với giới trẻ, theo K-Ci Williams, phóng viên tại New Zealand.

Williams viết trên trang tin Teen Vogue rằng có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và bài học đã được rút ra sau khi xem phim “Sex Education”. Một trong những khoảnh khắc đó là khi Eric Effiong - một trong những nhân vật chính của phim - giúp bố mình hiểu ra rằng sống thật với chính mình mới đem lại hạnh phúc đích thực và các mối quan hệ vững bền.

Eric Effiong là ai?

Trong phim “Sex Education”, Eric Effiong là nhân vật chính, do nam diễn viên Ncuti Gatwa thủ vai. Anh là một thiếu niên đồng tính, người Anh gốc Nigeria, và là bạn thân của nhân vật chính Otis Milburn. Eric được biết đến với tính cách sôi nổi, phong cách thời trang táo bạo và nổi tiếng với hành trình khám phá bản thân cũng như chấp nhận bản thân trong suốt bộ phim.

Eric là một người vui vẻ và hoạt bát. Cậu có tính cách hướng ngoại, nhưng dù muốn hòa nhập đến đâu, cậu cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

Eric nổi tiếng với hành trình khám phá bản thân cũng như chấp nhận bản thân trong suốt bộ phim.

Eric là người đồng tính và công khai thừa nhận bản dạng của mình. Phim cũng kể về câu chuyện Eric khám phá nguồn gốc Nigeria của mình và những thách thức khi công khai là người đồng tính ở Nigeria, điều này góp phần vào hành trình khám phá bản thân và tìm kiếm sự thật của cậu.

Trong hành trình đó, Eric đã không ngừng nỗ lực để trở thành chính mình một cách không hối tiếc. Những trải nghiệm của cậu, cả tích cực lẫn tiêu cực, đã giúp cậu trở nên tự tin và vững vàng hơn.

Eric và bố

Trong mùa một của phim “Sex Education”, khi Eric tham dự buổi khiêu vũ ở trường, chúng ta biết được rằng khi bố cậu mới chuyển đến Anh sinh sống, ông đã làm mọi cách để hòa nhập, và ông chưa bao giờ muốn Eric phải sống cuộc sống như vậy.

Williams phân tích: “Đây là một người cha mang trong mình nỗi sợ hãi có một đứa con trai khác biệt (và hãy nhìn xem Eric được tạo hình tuyệt vời như thế nào trong khoảnh khắc này, cậu ấy chính là từ "khác biệt" nhưng được in nghiêng), nhưng dù sao, người cha ấy cũng làm điều đúng đắn.”

Eric được biết đến với tính cách sôi nổi, phong cách thời trang táo bạo.

“Bởi vì Eric đúng. Nỗi sợ hãi của bố cậu chẳng giúp ích gì cho Eric, và trong thế giới bất công này, sự khác biệt của Eric sẽ biến cậu thành một kẻ lạc loài bị nhắm đến. "Có lẽ tôi đang học hỏi từ đứa con trai dũng cảm của mình", bố cậu nói. Và nếu có điều gì Eric biết là đúng, thì đó là cậu không thể che giấu đi ánh sáng của mình.”

Trong phim “Sex Education”, khán giả đã vô cùng ngỡ ngàng trước phong cách thời trang táo bạo và phong thái tự tin của Eric. Cậu luôn tỏa sáng ở bất cứ đâu, nhưng thứ mà cậu toát lên và truyền tải không đơn thuần là sự tự tin mà còn là tinh thần sống đúng với bản thân, cho dù người khác đánh giá như thế nào.

Không dễ để dũng cảm sống thật với chính mình - khi xung quanh chúng ta còn đầy rẫy những định kiến cứng nhắc và cổ hủ. Thế nhưng, việc hiểu rõ bản thân và sống thật với con người của mình có thể đem lại nhiều lợi ích không ngờ. Theo Đại học California tại Berkeley, Mỹ, điều này không chỉ giúp chúng ta dễ dàng thể hiện sự tự tin và nhận được sự tôn trọng từ người khác, mà còn giúp chúng ta phát huy hết tiềm năng của mình và gặt hái những phần thưởng khi sống một cuộc sống đầy cảm hứng.

Eric và bạn thân Otis trong phim "Sex Education".

Dưới đây là một vài lợi ích khác mà việc sống đúng với bản thân mang lại cho chúng ta.

Tăng cường sự tận tâm

Những người sống chân thật có xu hướng tận tâm hơn với đam mê của mình vì họ dành thời gian cho những hoạt động thực sự truyền cảm hứng và giúp họ tiến về phía trước.

Mối quan hệ phong phú hơn

Những người sống đúng với bản thân có khả năng xây dựng các mối quan hệ sâu sắc hơn, bổ ích hơn vì chúng được xây dựng trên nền tảng sự thật và cho phép mỗi người thể hiện con người thật của mình.

Tăng cường sự tự tin

Sự tự tin thực sự bắt nguồn từ lòng tin vào bản thân. Những người sống thật với chính mình sẽ tự tin hơn vào khả năng của mình vì họ có thể trung thực với chính mình. Họ biết mình có thể cống hiến những gì và cần cải thiện những điểm nào.

Tăng cường sức ảnh hưởng của lãnh đạo

Những nhà lãnh đạo chân thật làm gương về sự chân thật cho người khác và giành được sự tin tưởng và lòng trung thành của các thành viên trong nhóm.

Sức khỏe tinh thần tốt hơn

Khi suy nghĩ và hành động của chúng ta đồng điệu, chúng ta sẽ thoát khỏi những xung đột về tinh thần và cảm xúc xuất phát từ việc “chống lại chính mình”. Chúng ta cũng có nhiều khả năng tham gia vào các hành vi thúc đẩy sức khỏe tinh thần tốt hơn.