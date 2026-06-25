Con gái 19 tuổi bất ngờ lái ô tô về nhà, nó bảo mua trả góp nhưng tôi choáng váng vì nguồn gốc chiếc xe

Tôi hỏi nó dồn dập.

Con gái tôi năm nay 19 tuổi, vừa hoàn thành xong năm nhất đại học. Từ nhỏ, con khá năng động, thích tìm hiểu công nghệ và luôn nói muốn tự kiếm tiền để đỡ gánh nặng cho mẹ. Tôi vẫn nghĩ con chỉ nhận vài công việc làm thêm như gia sư hay bán hàng online giống nhiều bạn cùng trang lứa. Thỉnh thoảng thấy tài khoản con có tiền, tôi cũng chỉ hỏi qua loa, con đều bảo kiếm được từ việc làm trên mạng nên tôi không để tâm nhiều.

Khoảng một năm trở lại đây, con bắt đầu thay đổi khá nhiều. Ngoài giờ học, con thường xuyên ngồi trước máy tính đến khuya, có hôm còn đeo tai nghe nói với ai đó bằng tiếng Anh. Mỗi khi tôi hỏi đang làm gì, con chỉ cười rồi bảo làm việc với khách hàng. Tôi hỏi kỹ hơn thì con lại nói những việc ấy khó giải thích, mẹ cũng không hiểu đâu. Nghe vậy, tôi vừa khó chịu vừa lo lắng.

Thú thật, có lúc tôi nghĩ con đang tham gia những công việc không rõ ràng trên mạng. Báo chí nói nhiều về lừa đảo, đầu tư tài chính, làm nhiệm vụ nhận hoa hồng hay những công việc kiếm tiền nhanh nên tôi càng bất an. Tôi nhiều lần khuyên con tập trung học, đừng ham kiếm tiền quá sớm, nhưng con chỉ nói mình biết giới hạn và bảo tôi yên tâm.

Mối quan hệ giữa hai mẹ con vì thế cũng bắt đầu có khoảng cách. Tôi cảm giác con càng lớn càng ít chia sẻ. Những chuyện trước đây con đều kể với mẹ thì giờ gần như giữ cho riêng mình. Có lần tôi vô tình thấy điện thoại con hiện thông báo chuyển khoản vài chục triệu đồng, tôi hỏi thì con chỉ nói tiền công việc rồi nhanh chóng tắt màn hình.

Đỉnh điểm là chiều cuối tuần vừa rồi. Tôi đang nấu cơm thì nghe tiếng còi xe trước cổng. Bước ra ngoài, tôi chết lặng khi thấy con gái lái một chiếc ô tô còn rất mới. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi không phải tự hào mà là sợ hãi. Tôi gần như không tin một cô gái mới 19 tuổi, vẫn đang đi học lại có thể mua xe.

Tôi hỏi nó dồn dập. Con im lặng một lúc rồi thú nhận chiếc xe được mua theo hình thức trả góp. Con đã đặt cọc trước đó gần một tháng và vừa hoàn tất thủ tục nhận xe. Thậm chí bằng lái xe năm ngoái nó trốn tôi đi học.

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Tôi thực sự sốc. Điều khiến tôi giận không phải chiếc xe, mà là việc con giấu tôi một quyết định lớn như vậy. Tôi còn lo hơn khi nghĩ đến những khoản nợ mà một sinh viên phải gánh.

Tối hôm đó, hai mẹ con ngồi nói chuyện rất lâu nhưng không đi đến đâu cả. Tôi là mẹ đơn thân, bao năm nuôi con 1 mình vì rất sợ đi bước nữa con sẽ thiệt thòi nhưng hình như tôi chẳng hiểu gì về nó. Con chỉ cúi đầu bảo sợ bị ngăn cản và muốn tự quyết cuộc đời mình.

Đêm hôm đó, tôi gần như không ngủ. Tôi nhận ra điều khiến mình buồn nhất không phải là chuyện con mua ô tô ở tuổi 19. Điều khiến tôi hụt hẫng là mình không còn là người đầu tiên con muốn chia sẻ mỗi khi đưa ra một quyết định quan trọng.Tôi nên làm thế nào đây, tôi rất lo nhưng sợ cứ gay gắt quá sẽ càng đẩy con bé ra xa mình hơn!