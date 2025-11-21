Cốc giữ nhiệt có thể phát nổ như bom nếu bạn cho những thứ này vào

Các cuộc kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tiết lộ những kết quả đáng báo động mà nhiều người sẽ ngạc nhiên nếu được biết. Khi thời tiết chuyển lạnh, nhiều người quen với việc sử dụng cốc giữ nhiệt để pha táo tàu, kỷ tử, trà bổ dưỡng hoặc đồ uống nóng. Tuy nhiên, những chiếc cốc tiện lợi tưởng chừng rất an toàn này có thể trở thành "bom hẹn giờ" nếu sử dụng không đúng cách.

Các vụ việc gần đây ở Trung Quốc cho thấy cốc giữ nhiệt kín có thể phát nổ đột ngột khi có sự lên men, đun nóng hoặc phản ứng hóa học, gây nguy hiểm.

Hồi tháng 8, một người đàn ông ở Hắc Long Giang đổ nước nóng và thêm chất tẩy rửa vào cốc giữ nhiệt. Sau khi được vặn chặt nắp, nó phát nổ dữ dội, thậm chí phích còn cắm vào tường.

Vào tháng 8, một người đàn ông ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đổ nước nóng và chất tẩy rửa vào phích giữ nhiệt. Sau khi vặn chặt nắp, phích nước nóng phát nổ dữ dội, thậm chí cắm phập vào tường. (Ảnh: Weibo)

Năm ngoái, một phụ nữ ở Tứ Xuyên đang chuẩn bị ăn thì phích giữ nhiệt của cô bất ngờ phát nổ, thậm chí để lại một lỗ thủng trên trần nhà; bên trong phích có kỷ tử. Năm 2020, một cô gái ở Phúc Kiến ngâm táo tàu vào cốc giữ nhiệt và quên uống. Hơn mười ngày sau, khi cô mở nắp, nó phát nổ ngay, nắp bật ra, khiến nhãn cầu phải của cô bị vỡ.

Lực lượng cứu hỏa đã tiến hành một số thí nghiệm để giải thích nguyên nhân vụ nổ. Thí nghiệm đầu tiên cho thấy các thành phần như táo tàu đỏ và kỷ tử dễ bị lên men ở nhiệt độ cao trong môi trường kín. Vi sinh vật tạo ra một lượng lớn khí khiến áp suất bên trong bình tăng liên tục. Khi nắp được nới lỏng, chất lỏng nóng bỏng bên trong dễ dàng phun ra ngoài và gây thương tích.

Thí nghiệm thứ hai chứng minh rằng các chất tẩy cặn phản ứng hóa học với cặn vôi trên thành trong của phích nước nóng, giải phóng khí nhanh chóng. Nếu áp suất này không được giải phóng trong môi trường kín, nó cũng có thể dẫn đến nổ. Thí nghiệm thứ ba chỉ ra rằng viên sủi bọt tạo ra một lượng lớn khí khi tiếp xúc với nước nóng trong phích nước nóng. Việc lắc bình càng làm tăng áp suất, khiến bình nước nóng bị vỡ.

Các chuyên gia cảnh báo rằng mặc dù cốc giữ nhiệt có khả năng cách nhiệt và giữ kín tuyệt vời, chúng cũng tiềm ẩn rủi ro khi bảo quản một số loại đồ uống. Đồ uống giàu protein như sữa và sữa đậu nành dễ bị hỏng trong môi trường ấm áp, có khả năng gây khó chịu cho đường tiêu hóa.

Trà được bảo quản trong cốc cách nhiệt cũng tương tự như việc pha trà ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, mất đi đáng kể hương thơm và chất dinh dưỡng. Thuốc Đông y dễ bị hỏng nếu bảo quản quá lâu. Nước uống có gas và nước ép trái cây có tính axit và có thể ăn mòn thép không gỉ theo thời gian, khiến nước nhiễm kim loại nặng.

(Nguồn: Ctwant)