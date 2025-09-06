Cơ trưởng uống bia trước giờ bay, một chuyến bay bị chậm 18 tiếng

Mới đây, Japan Airlines (JAL) đã xác nhận một cơ trưởng được phân công bay tuyến Honolulu - Nhật Bản đã uống bia trong thời gian lưu trú trước lịch bay, sau đó gọi báo ốm và bị rút khỏi lịch bay.

Sự cố khiến 3 chuyến bay từ Hawaii về Nhật phải trì hoãn, có chuyến tới 18 giờ, ảnh hưởng khoảng 630 hành khách ; Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại trụ sở JAL ở Tokyo. Thông tin này được hãng thừa nhận và nhiều cơ quan báo chí quốc tế dẫn lại.

Theo tường thuật của South China Morning Post dẫn nguồn Kyodo và xác nhận từ JAL, cơ trưởng dự kiến điều khiển chuyến JL793 từ Honolulu (HNL) đến Chubu – Centrair (NGO) ngày 28/8 đã thú nhận uống rượu tại khách sạn trước ngày bay. Hãng phải tìm cơ trưởng thay thế, việc này tạo ảnh hưởng dây chuyền tổ bay khiến hai chuyến khác về Haneda (HND) cũng chậm giờ. Tổng cộng khoảng 630 khách bị ảnh hưởng.

Trong phản hồi gửi Business Insider, JAL cho biết cơ trưởng đã uống 3 lon bia ở phòng khách sạn trong thời gian lưu trú và không đủ điều kiện làm nhiệm vụ. Bản tin cũng dẫn nội dung điều tra nội bộ: cơ trưởng nhiều lần uống rượu khi công tác và thậm chí tự ý chỉnh ngày giờ máy đo nồng độ cồn để né phát hiện ở các lần trước - vi phạm trực tiếp quy định an toàn của hãng. JAL xin lỗi khách hàng và nói sẽ ngăn tái diễn.

Ảnh minh hoạ bởi AI.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh JAL đang chịu giám sát hành chính sau các sự cố an toàn năm 2024. The Japan Times cho biết MLIT đã kiểm tra bất ngờ trụ sở JAL ở Tokyo, yêu cầu hãng báo cáo biện pháp khắc phục; phía JAL ra tuyên bố "lấy làm tiếc sâu sắc" về bất tiện gây ra cho hành khách.

Tháng 12/2024, JAL từng bị "khuyến nghị cải thiện kinh doanh" (business improvement recommendation) do vụ cơ trưởng và cơ phó uống rượu trước chuyến bay Melbourne - Narita, khiến chuyến bay trễ hơn 3 giờ; MLIT đánh giá các biện pháp phòng ngừa của hãng "chưa hoạt động hiệu quả". Trước đó nữa, một cơ trưởng của JAL bị cảnh cáo vì say rượu tại khách sạn ở Mỹ, dẫn đến hủy chuyến.

Japan Airlines (JAL) thành lập năm 1951, là hãng hàng không quốc gia mang tính lịch sử của Nhật Bản, gia nhập liên minh oneworld từ 2007. Hãng đặt trung tâm khai thác tại Tokyo-Haneda và Tokyo-Narita, cùng mạng bay hợp tác phục vụ lên đến 380 sân bay tại khoảng 66 quốc gia/vùng lãnh thổ. Theo hồ sơ doanh nghiệp, đội bay JAL khoảng 227 chiếc (đến 3/2024), đang thay đội bay đường dài với Airbus A350-1000.