Một sự kiện quan trọng sắp diễn ra ở Việt Nam: Viettel, VNPT… nhận nhiệm vụ gì?

Mới đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 158/CĐ-TTg ngày 4/9/2025 về việc chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, Lễ khánh thành, khởi công sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu ngày 19/12/2025, nhân kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để bảo đảm công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng, thành công cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu... tập trung tối đa mọi nguồn lực, nỗ lực tăng tốc, bứt phá hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình của ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc và của địa phương phụ trách.

Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, công nhân trên công trường phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm việc "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết"… để nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác, cũng như bảo đảm chất lượng.

Đối với những công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công, Thủ tướng yêu cầu cần được khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý, hồ sơ nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu mỗi bộ ngành, địa phương, tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI phấn đấu có ít nhất 2 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công. Việc rà soát các dự án, công trình cần tổng hợp, gửi thông tin về Bộ Xây trước ngày 10/11/2025.

Viettel, VNPT... được giao nhiệm vụ gì?

Sự kiện vào ngày 19/12/2025 sẽ được tổ chức truyền hình trực tiếp giữa các điểm cầu. Ảnh: TO﻿

Với Bộ Xây dựng, Thủ tướng giao phối hợp với các bộ ngành, địa phương, cơ quan rà soát danh mục các dự án, công trình nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công….

Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Văn phòng Chính phủ xây dựng Chương trình, kịch bản, phương án kết nối trực tuyến đến các điểm cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/12.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn, rà soát, kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong các phong trào thi đua: "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc".

Người đứng đầu Chính phủ giao Đài truyền hình Việt Nam làm nhiệm vụ chủ trì đạo diễn, phối hợp với các bộ ngành, địa phương liên quan xây dựng chương trình, kịch bản và tổ chức truyền hình trực tiếp giữa các điểm cầu. Đồng thời, các cơ quan báo chí được yêu cầu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về sự kiện quan trọng này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà được giao trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị cho buổi Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình vào ngày 19/12/2025.