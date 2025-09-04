Việt Nam có 3 cảng biển vào TOP 100 thế giới, đóng góp lớn vào GDP

Cảng Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Mới đây, theo thông tin từ Cục Hàng hải Việt Nam, Tạp chí Lloyd's List của Vương quốc Anh vừa công bố bảng xếp hạng 100 cảng container năm 2025 có lưu lượng hàng hoá qua cảng lớn nhất thế giới. Trong đó, Việt Nam có 3 cảng biển lọt trong danh sách này, bao gồm cảng biển TP HCM, Hải Phòng và Cái Mép. Đây cũng là 3 cảng biển lớn nhất của Việt Nam.

Lloyd's List là ấn phẩm tin tức chuyên về vận tải biển, đồng thời là một trong những tờ báo lâu đời nhất thế giới với lịch sử hơn 300 năm.

Theo đó, cảng biển TP HCM xếp vị trí thứ 22 trong bảng xếp hạng trên, với sản lượng đạt hơn 9,1 triệu Teu (năm 2024), tăng 23,8% so với năm 2023. Như vậy, cảng biển TP HCM đã tăng 3 bậc so với xếp hạng của năm 2024.

Tiếp đó, cảng biển Hải Phòng của Việt Nam giữ vị trí thứ 29 trong bảng xếp hạng, với sản lượng hàng thông qua năm 2024 đạt khoảng 7,1 triệu Teu, tăng 12,8% so với năm 2023. Với thành tích này, cảng biển Hải Phòng đã tăng 4 bậc so với năm ngoái.

Tương tự, cảng biển Cái Mép vươn lên vị trí thứ 30, tăng 4 bậc so với xếp hạng năm 2024, với hơn 7 triệu Teu hàng hoá (tăng 29,2% so với năm 2023).

Theo nhận định Tạp chí Lloyd's List, ngành vận tải biển của Việt Nam trong năm qua đã chứng kiến sự gia tăng đột biến về lưu lượng hàng hoá thông qua cảng, chủ yếu là vì tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Thực tế này khiến nhiều nhà đầu tư và các hãng vận tải phải tìm cách đa dạng hoá chuỗi cung ứng ở khu vực Đông Nam Á.

Báo cáo này cũng cho thấy, tổng sản lượng hàng hoá thông qua 100 cảng container đạt 743,6 triệu Teu, tăng 8,1% so với năm trước. Đáng chú ý, Việt Nam cùng với các quốc gia như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ là các thị trường mới nổi, đã tận dụng được sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng và các hiệp định thương mại trong khu vực.

Trước đó, theo công bố xếp hạng của DynaLiners Millionaires, 3 cảng biển TP HCM, Hải Phòng và Cái Mép cũng lọt vào top 50 cảng biển xử lý khối lượng hàng container lớn nhất thế giới năm 2024. Thành tích này đã đưa Việt Nam xếp thứ 6 trong danh sách các quốc gia có cảng biển xử lý khối lượng hàng container lớn.

3 cảng biển lớn nhất của Việt Nam

Cụm cảng Cái Mép có nhiều cảng được đầu tư trang thiết bị hiện đại. Ảnh: TL

Cảng biển TP HCM, Hải Phòng và Cái Mép là 3 cảng biển lớn nhất của Việt Nam, thuộc cảng được xếp loại đặc biệt. Trong số đó, cảng biển Hải Phòng và Cái Mép được quy hoạch là cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, đón được những tàu container có trọng tải lớn ra vào cảng làm hàng, đồng thời giúp giảm chi phí logistics.

Cảng Hải Phòng được biết đến là một cụm cảng biển tổng hợp cấp quốc gia, lớn thứ 2 ở Việt Nam (chỉ sau cảng Sài Gòn) và lớn nhất miền Bắc. Đây là cửa ngõ quốc tế của Việt Nam. Đáng chú ý, cụm cảng Lạch Huyện đang được hoàn thiện sẽ mang một tầm vóc mới cho cảng biển Hải Phòng.

Trong khi đó, đây không phải là lần đầu tiên cụm cảng Cái Mép được vinh danh. Cụ thể, đầu tháng 6/2024, thông tin cụm cảng Cái Mép được Ngân hàng Thế giới (World Bank_ và Hãng tin Tài chính S&P Global Market Intelligence xếp thứ 7 thế giới về chỉ số CPPI (Container Port Performance Index – chỉ số hoạt động cảng container) gây xôn xao trong giới hàng hải. Thành tích này của cụm cảng Cái Mép gây bất ngờ khi vượt qua cả những cảng trung chuyển lớn của quốc tế như Yokohama – Nhật Bản (thứ 9), Hồng Kông (Trung Quốc, thứ 15), Singapore (thứ 17).