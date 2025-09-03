Việt Nam là nhà đầu tư châu Á lớn nhất tại Cuba, Thủ tướng đưa ra một lời kêu gọi đặc biệt gì với các DN?

Thủ tướng phát biểu tại cuộc hội kiến Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba, ngày 2/9. Ảnh: VGP

Chiều 2/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bí thư thứ Nhất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gặp gỡ các doanh nghiệp để trao đổi, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư.

Tại cuộc gặp, các doanh nghiệp Việt Nam được nghe phía Cuba chia sẻ về những chủ trương, chính sách, các định hướng ưu tiên của Cuba. Đồng thời trao đổi, kiến nghị, đề xuất với phía Cuba về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư tại đây. Hai bên đã tiến hành thảo luận, đưa ra các giải pháp hữu hiệu, đột phá nhằm tiếp tục hiện thực hóa tiềm năng hợp tác thành những dự án kinh tế cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba cảm ơn, đánh giá cao các bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam trong hợp tác, hỗ trợ Cuba trong các dự án về nông nghiệp và năng lượng, góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực của Cuba.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba mong muốn phía Việt Nam thúc đẩy mở rộng hợp tác, đầu tư với Cuba. Ảnh: VGP

Lãnh đạo Cuba mong muốn phía Việt Nam thúc đẩy mở rộng hợp tác, đầu tư với Cuba, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; công nghệ sinh học, dược phẩm; sản xuất hàng tiêu dùng; phân phối và bán lẻ hàng hóa; du lịch; bất động sản; thăm dò, khai thác dầu khí… phục vụ nhu cầu của nhân dân hai nước và xuất khẩu. Đồng thời mong muốn Việt Nam chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm cho phía Cuba, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Cuba.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba cho biết, Cuba cam kết tạo điều kiện thuận lợi, dành nhiều ưu đãi hơn nữa; đặc biệt sẵn sàng lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh thuận lợi tại Cuba.

"Vì Cuba, doanh nghiệp Việt Nam hãy sẵn sàng hiến thời gian, công sức, trí tuệ"

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam "Vì Cuba, sẵn sàng hiến thời gian, công sức, trí tuệ của mình". Ảnh: VGP

Sau khi lắng nghe Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cuba chia sẻ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam đặt địa vị của mình vào địa vị Cuba hiện nay, để từ đó chia sẻ với Cuba như Cuba đã từng chia sẻ với Việt Nam.

Nhắc lại phát biểu của lãnh tụ Fidel Castro "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" , người đứng đầu Chính phủ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam "Vì Cuba, sẵn sàng hiến thời gian, công sức, trí tuệ của mình" , thể hiện truyền thống bản lĩnh mà son sắt, thủy chung của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, tại các cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã nhất trí đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược như nông nghiệp, năng lượng mặt trời và công nghệ sinh học - dược phẩm.

Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp hai bên tiên phong đề xuất các cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án hợp tác, đầu tư giữa hai nước ngày càng nhiều và hiệu quả ngày càng cao. Đồng thời, đề xuất các dự án, chương trình hợp tác, trong đó nghiên cứu mở đường bay thẳng, phát triển du lịch, thúc đẩy giao lưu nhân dân; hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện có hiệu quả thiết thực".

Việt Nam là nhà đầu tư châu Á lớn nhất tại Cuba

Thủ tướng cùng Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và đại diện các doanh nghiệp. Ảnh: VGP

Cuba hiện có dân số gần 11 triệu người (theo Worldometers). Trong những năm qua, hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam – Cuba đã đạt nhiều kết quả. Theo đó, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt 57,33 triệu USD. Trong 8 tháng năm 2024, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 134,7 triệu USD và đang phấn đấu đạt 500 triệu USD trong 5 năm tới.

Trên thực tế, Việt Nam là nhà đầu tư châu Á lớn nhất tại Cuba, với ít nhất 7 dự án đang hoạt động, tổng vốn cam kết hơn 160 triệu USD. Cụ thể, các doanh nghiệp như Thái Bình, Viglacera và Agri VMA đã đầu tư vào các lĩnh vực như vật liệu xây dựng, phân bón, dược phẩm, năng lượng mặt trời… Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, các dự án Việt Nam hợp tác hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo, ngô, đậu tương, nuôi trồng thủy sản đã đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, kết quả trên vẫn chưa xứng với tiềm năng của Cuba và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam.