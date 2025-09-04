Sắp khánh thành công trình có thể góp phần giúp Việt Nam - Campuchia thu được 20 tỷ USD

Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam, đối diện với cửa khẩu Meun Chay. Ảnh: Châu Tâm

Đó là cặp cửa khẩu Quốc tế Tân Nam - Meun Chey.

Vừa qua, Đoàn công tác của hai tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Prey Veng (Campuchia) đã tiến hành tổ chức cuộc họp trao đổi song phương để kiểm tra tình hình công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey. Chủ trì cuộc họp này có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh và Phó Tỉnh trưởng Ban hành chính tỉnh Prey Veng Pich Sotharoth.

Đoàn khảo sát của UBND tỉnh Tây Ninh và Ban hành chính tỉnh Prey Veng khảo sát thực tế tại cặp Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam - Meun Chey. Ảnh: Cổng TTĐT Tây Ninh

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo hai tỉnh đã thảo luận và trao đổi những nội dung liên quan đến phương án chọn vị trí để tổ chức Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế, vị trí cắt băng khánh thành, thành phần khách mời, chương trình lễ, dự kiến về thời gian tổ chức lễ, kế hoạch phối hợp, phương án bảo đảm an ninh…

Theo dự kiến, Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey sẽ tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 20 - 30/10, theo quy mô cấp quốc gia, do tỉnh Tây Ninh và tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia) đồng tổ chức, đồng chủ trì tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Việt Nam) và Meun Chey (Campuchia).

Lễ công bố này sẽ có chương trình nghệ thuật; công bố Nghị quyết của Chính phủ; nghi lễ cắt băng khai trương; chứng kiến thực nghiệm hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu...

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh việc tổ chức lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng nhanh, bền vững, đồng thời tăng cường hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại an ninh, đối ngoại biên phòng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đã phân công, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia) trong quá trình tổ chức lễ công bố khai trương đảm bảo an ninh, an toàn, trang trọng...

Trong khi đó, ông Pich Sotharoth, Phó Tỉnh trưởng Ban Hành chính tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia) khẳng định tỉnh Prey Veng luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, với UBND tỉnh Tây Ninh để Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey được triển khai đúng kế hoạch. Việc này đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần hợp tác hữu nghị, thúc đẩy giao thương, tăng cường hợp tác và mở rộng phát triển giữa hai tỉnh Tây Ninh - Prey Veng…

Lãnh đạo 2 tỉnh Tây Ninh - Prey Veng ký kết Biên bản họp song phương, thống nhất phương án chuẩn bị Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey. Ảnh: Cổng TTĐT Tây Ninh

Đặc biệt, sau khi khảo sát và thống nhất thảo luận tại buổi làm việc, lãnh đạo của 2 tỉnh Tây Ninh và Prey Veng đã ký kết biên bản song phương Giữa Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Đoàn công tác tỉnh Prey Veng (Campuchia) về kiểm tra tình hình công tác chuẩn bị Lễ khai trương Cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey.

Cặp cửa khẩu giúp thúc đẩy trao đổi hàng hóa

Ảnh chụp từ trên cao Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam trong những ngày thi công vào tháng 8/2025. Ảnh: Tâm Giang

Theo đó, khi đi vào hoạt động, cặp cửa khẩu Quốc tế Tân Nam - Meun Chey được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước qua lại, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy hợp tác phát triển, giao lưu hữu nghị, từ đó nâng cao đời sống cư dân biên giới. Hơn nữa, cặp cửa khẩu này còn góp phần củng cố và nâng quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa 2 quốc gia Việt Nam - Campuchia.

Trên thực tế, dự án xây dựng Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam (nằm trên địa bàn xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), đối diện với Cửa khẩu Meun Chay, tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia) có tổng mức đầu tư 274 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương 130 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh). Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Dự án Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam gồm 5 hạng mục chính: Quốc môn; Trạm kiểm soát liên hợp, quảng trường, sân nghi lễ; Trạm kiểm soát Biên phòng; Đường trục chính cửa khẩu và Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, phòng cháy, chữa cháy). Đáng chú ý, tất cả các hạng mục được định hướng lựa chọn giải pháp thiết kế, hình thức kiến trúc, màu sắc, vật liệu chủ đạo các công trình xây dựng đều đảm bảo tính trang nghiêm, mang tính biểu tượng, bản sắc quốc gia, dân tộc, cũng như hài hòa với cảnh quan, quy mô đầu tư xây dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, ngày 1/9. Trong cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo có đề cập tới cặp cửa khẩu Quốc tế Tân Nam - Meun Chey. Ảnh: VGP