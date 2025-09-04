Dự trữ quốc gia đạt cao nhất mọi thời đại nhưng nước ASEAN này lại đang lo lắng

Đồng baht Thái tiếp tục tăng giá, tăng hơn 5% kể từ đầu năm. Điều này góp phần đưa dự trữ ngoại tệ của Thái Lan lên mức cao nhất mọi thời đại . Một số nguồn tin rằng Ngân hàng Thái Lan (BOT) có thể "ra tay" để ngăn chặn đồng tiền tăng mạnh.

Sanguan Jungsakul, Giám đốc cấp cao phụ trách kinh doanh tiền tệ và thị trường vốn tại Ngân hàng Krungthai, cho biết sự tăng giá của đồng baht chủ yếu là do các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là sự suy yếu liên tục của đồng USD kể từ đầu năm.

Ông lưu ý rằng việc đồng baht tăng giá 5% phản ánh xu hướng chung của khu vực, khi một số đồng tiền châu Á tăng giá 6–8%. Điều này có thể đã khiến BOT can thiệp, mua USD và bán baht để kiềm chế tăng giá quá nhanh.

Giá vàng tăng đã hỗ trợ thêm cho đồng baht, củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Thái Lan (BOT) sẽ tiếp tục theo dõi và quản lý chặt chẽ đồng tiền này. Nhờ đó, dự trữ ngoại tệ của Thái Lan đã tăng đáng kể, đạt được kỷ lục hơn 280 tỷ USD.

“Tình hình hiện nay tương tự như năm 2021, nhưng có một điểm khác biệt chính: Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã không cắt giảm lãi suất xuống 0% như trước đây”, Sanguan nói. “Tuy nhiên, đồng USD vẫn yếu, và nhiều quốc gia, bao gồm Malaysia và Indonesia, cũng đang chứng kiến dự trữ ngoại hối ở mức cao kỷ lục, giống như Thái Lan”.

Đồng baht Thái Lan dự kiến sẽ tiếp tục tăng giá trong những tháng tới, khi các nhà phân tích dự kiến đồng tiền này có thể đạt mức 31,50 baht đổi 1 USD hoặc thậm chí giảm xuống dưới 32 baht đổi 1 USD vào cuối năm. Trong thời hạn ngắn, đồng tiền này được dự báo sẽ giao dịch trong khoảng 32,20–32,30 baht đổi 1 USD.

Các nhà phân tích đã tìm thấy những ưu nhược điểm trong dự trữ tăng cao của Thái Lan. Về mặt tích cực, lượng dự trữ này nhấn mạnh sự ổn định bên ngoài của đất nước, củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Trong trường hợp lý do xảy ra rủi ro toàn cầu, Thái Lan có thể sẽ phải đối mặt với dòng vốn ít hơn để các thị trường ổn định hơn.

Tuy nhiên, Wachirawat Banchuen, chiến lược gia thị trường tài chính cấp cao tại SCB Financial Markets, cảnh báo rằng dự trữ quá cao có thể thu hút sự chú ý không mong muốn từ Washington. Hoa Kỳ có thể coi Thái Lan là thao túng tiền tệ, làm tăng nguy cơ được đưa trở lại danh sách giám sát.