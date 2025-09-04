Doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận bứt phá ngoạn mục, "ông lớn" ngành điện mở ra chu kỳ tăng trưởng tỷ đô

Được thành lập với nhiệm vụ phát triển và vận hành các nhà máy điện khí - điện than - thủy điện, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) giữ vị trí then chốt trong chiến lược đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động của Petrovietnam.

Hiện PV Power là nhà sản xuất điện độc lập lớn thứ hai Việt Nam, công suất lắp đặt 4.230 MW; chịu trách nhiệm vận hành các nhà máy điện khí tại Cà Mau, Nhơn Trạch, nhiệt điện than Vũng Áng 1, thủy điện Hủa Na, Đakđrinh; cùng nhiều dự án năng lượng tái tạo.



Bất chấp bối cảnh thị trường điện đầy biến động, trong danh sách những doanh nghiệp năng lượng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, PV Power nổi bật với mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng.

Theo báo cáo, quý 2/2025, PV Power ghi nhận doanh thu thuần 9.415 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 733 tỷ đồng, tăng 66%. So với quý 1, kết quả này cũng cao hơn lần lượt 16% về doanh thu và 18% về lợi nhuận.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu toàn tổng công ty đạt 17.565 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.205 tỷ đồng, gấp 1,8 lần cùng kỳ. Năm 2025, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận 439 tỷ đồng, với kết quả này, công ty vượt 274% so với kế hoạch năm . Như vậy, chỉ trong nửa năm, PV Power đã hoàn thành gần một nửa mục tiêu doanh thu và vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Riêng tháng 7, PV Power đạt sản lượng 1,28 tỷ kWh, nâng tổng doanh thu lũy kế 7 tháng lên 20.625 tỷ đồng. Cụm Cà Mau 1 và 2 đóng góp 6.361 tỷ đồng doanh thu, trong khi Vũng Áng 1 dẫn đầu với 7.503 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổ hợp Nhơn Trạch 3 và 4 đã bắt đầu hòa lưới với hơn 42 triệu kWh, dù chưa ghi nhận doanh thu, mở đường cho giai đoạn vận hành thương mại từ cuối năm.

Cùng với đó, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) cũng ghi nhận thành tích nổi bật. Quý 2/2025, NT2 đạt doanh thu 2.081 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại đạt 326 tỷ đồng, tăng tới 167%. Lũy kế 6 tháng, NT2 ghi nhận doanh thu 3.508 tỷ đồng, lợi nhuận 363 tỷ đồng - một bước ngoặt lớn so với khoản lỗ 36 tỷ đồng của nửa đầu 2024.

Nhờ kiểm soát giá vốn, khi chi phí giảm mạnh hơn tốc độ giảm doanh thu, giúp biên lợi nhuận gộp của NT2 tăng gấp 3 lần lên 17,6%. Nhờ vậy, NT2 đã vượt 130% mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 6 tháng, trở thành động lực quan trọng bổ sung vào kết quả chung của PV Power.

Theo kế hoạch, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 sẽ vận hành thương mại (COD) trong quý 3/2025 và Nhơn Trạch 4 vào cuối năm, bổ sung thêm 1.624 MW công suất, tương đương khoảng 9 tỷ kWh/năm. Khi vận hành toàn bộ, tổ hợp này sẽ giúp sản lượng điện PV Power tăng vọt, tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Trong bối cảnh giá điện thị trường (FMP) tháng 7/2025 giảm xuống 637 đồng/kWh - thấp nhất trong 3 năm, nhiều nhà máy điện than và khí gặp khó, PV Power vẫn duy trì doanh thu và lợi nhuận nhờ cơ cấu nguồn điện đa dạng và khả năng tối ưu chi phí.

Về kế hoạch phát triển, PV Power đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số về công suất lắp đặt, sản lượng điện, doanh thu , đồng thời giữ vững vai trò trụ cột trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đến cuối giai đoạn 2025 - 2030, tổng công ty phấn đấu đạt công suất 6.000 MW, sản lượng điện thương mại đạt 116 tỷ kWh, tổng doanh thu đạt 260.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 5.000 tỷ đồng.