Từ bệ phóng Phần Lan, mặt hàng Việt Nam xuất khẩu top 5 thế giới rộng đường tiến thẳng sang Bắc Âu

Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Phần Lan trong những năm gần đây đã có những bước tiến đáng kể. Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ sang Phần Lan liên tục tăng trưởng, từ 1,7 triệu USD năm 2021 lên gần 4 triệu USD năm 2023.



Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), sau khi sụt giảm trong năm 2024, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Phần Lan năm 2025 đã phục hồi, với mức tăng trưởng phi mã trong nhiều tháng.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Phần Lan trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt gần 2,5 triệu USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này cho thấy sự quan tâm và chấp nhận của thị trường này đối với sản phẩm cá ngừ Việt Nam. Với mức tăng gần 50% trong 7 tháng đầu năm, Phần Lan hứa hẹn trở thành thị trường tiềm năng cho cá ngừ Việt Nam trong thời gian tới.

Các sản phẩm cá ngừ xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang thị trường này là cá ngừ đóng hộp, ngoài ra cũng có một số sản phẩm cá ngừ chế biến và đông lạnh. Cá ngừ đóng hộp và đông lạnh từ Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh so với các nguồn cung truyền thống khác, nhờ các ưu đãi về thuế quan theo Hiệp định EVFTA.

Theo VASEP, thị trường cá ngừ toàn cầu 2025 đang chịu ảnh hưởng từ biến động giá nguyên liệu, chi phí logistics và xu hướng tiêu dùng thắt chặt tại châu Âu sau giai đoạn lạm phát. Tuy nhiên, các sản phẩm thủy sản chế biến sẵn, giàu protein và có giá thành hợp lý như cá ngừ vẫn duy trì được sức hút.

Nhu cầu của nhóm nước Bắc Âu (Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch) được dự báo ổn định, đặc biệt ở phân khúc hàng tiêu dùng bán lẻ. Bên cạnh đó, Phần Lan có thể là cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sang các nước Bắc Âu lân cận, tận dụng xu hướng tiêu dùng chung.

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực gia tăng xuất khẩu sang thị trường Phần Lan. Tuy nhiên, xuất khẩu cá ngừ sang Phần Lan vẫn còn chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam.

Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng còn rất lớn, nhưng cũng đòi hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường, và xây dựng thương hiệu uy tín.

Tuy nhiên, cũng như các thị trường EU khác, Việt Nam XK sang Phần Lan cũng sẽ phải cạnh tranh gay gắt với các nhà cung cấp lớn như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Thái Lan; đồng thời, yêu cầu về chứng nhận bền vững (MSC, chứng chỉ IUU) ngày càng khắt khe sẽ tạo ra một thách thức lớn cho Việt Nam.

Cá ngừ là mặt hàng nông sản xuất khẩu chiến lược của Việt Nam. Tại các vùng biển của Việt Nam, cá ngừ tập trung chủ yếu ở biển ven miền Trung và trung tâm Biển Đông. Trữ lượng cá ngừ của Việt Nam ước đạt hơn 600.000 tấn; trong đó cá ngừ vằn là loài khai thác chính, chiếm hơn 50% tổng nguồn lợi cá nổi.

Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu cá ngừ lớn thứ 5 thế giới xét về kim ngạch , chỉ sau Thái Lan, Ecuador, Tây Ban Nha và Trung Quốc. Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam năm 2024 đạt gần 1 tỷ USD. Trong 7 tháng năm 2025 đạt gần 542 triệu USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo VASEP, trong những tháng cuối năm, cá ngừ của Việt Nam khó có thể bứt phá và giữ vững được thị phần do Mỹ bắt đầu áp mức thuế đối ứng mới cho từng quốc gia. Cùng với đó, những bất ổn về địa chính trị, logistics và biến động nhu cầu tại một số thị trường trọng điểm như Nga, Israel, Chile… cũng đang tác động không nhỏ tới xuất khẩu sang các thị trường này.