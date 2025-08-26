Hơn 100 quốc gia tranh nhau mua, "vàng đen" của Việt Nam thống lĩnh thị trường Mỹ

Theo số liệu từ Hiệp hội Tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), nửa đầu tháng 8, các doanh nghiệp đã xuất khẩu gần 11.000 tấn hồ tiêu, thu về 72 triệu USD. So với tháng trước, xuất khẩu hồ tiêu trong nửa đầu tháng 8 giảm 0,2% về khối lượng, nhưng giá trị tăng 2,1% nhờ giá xuất khẩu cao hơn.



Theo VPSA, giá tiêu tại Việt Nam hiện đang ở mức cao, ở mức 142.500 - 146.000 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu lần lượt lên 6.440 và 6.570 USD/tấn, tăng tới 170 USD/tấn so với tháng trước. Với kết quả này, tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu từ đầu năm tính đến hết ngày 15/8 đạt 1,06 tỷ USD.

Trong nhóm doanh nghiệp xuất khẩu lớn hạt tiêu trong nửa đầu tháng 8/2025, Simexco Đắk Lắk - một doanh nghiệp thường nằm trong top 6 - đã bất ngờ vươn lên trở thành doanh nghiệp đứng đầu xuất khẩu trong kỳ với 1.076 tấn - chiếm gần 10% thị phần. Xếp sau lần lượt là Olam Việt Nam (1.002 tấn), Nedspice Việt Nam (833 tấn), Haprosimex JSC (803 tấn) và Phúc Sinh (611 tấn).

Tiêu còn được mệnh danh là "vàng đen". Đây là mặt hàng có hơn 90% sản lượng được xuất khẩu, khiến ngành này phụ thuộc lớn vào biến động thị trường thế giới. Hồ tiêu Việt Nam hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mặt hàng này được xuất khẩu sang các thị trường lớn ở châu Á, Mỹ, EU, châu Phi... Trong số các thị trường, Mỹ là thị trường mà hồ tiêu Việt Nam giữ vị trí thống trị.

Từ đầu năm tới nay, những nước xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất vào Mỹ là Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc. Việt Nam hiện vẫn tiếp tục là nguồn cung lớn nhất cho thị trường này, chiếm 64,4% trong tổng lượng hạt tiêu nhập khẩu vào Mỹ. Trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu tiêu Việt Nam sang Mỹ đạt gần 33.000 tấn, kim ngạch đạt 248 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ giá tăng.

Ông Lê Việt Anh, Tổng thư ký VPSA nhận định, thuế đối ứng 20% mà Hoa Kỳ áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, nhìn chung không gây ra mối lo ngại lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam. Thuế đối ứng Mỹ áp dụng từng khiến giá tiêu Việt lao dốc, có lúc chạm đáy 120.000 đồng/kg nhưng từ tháng 7, giá bật tăng trở lại, hiện dao động quanh mức 145.000 đồng/kg, giúp doanh nghiệp phần nào bù đắp chi phí.

VPSA nhận định, nhu cầu từ thị trường Hoa Kỳ sẽ tăng mạnh trong quý 4/2025 và quý 1/2026, khi các nhà nhập khẩu đẩy mạnh tích trữ hạt tiêu phục vụ mùa tiêu thụ cao điểm.

"Giá tiêu toàn cầu sẽ tăng trong nửa cuối năm 2025 khi nhu cầu mua thêm từ các thị trường lớn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam", VPSA dự báo.

Dù sản lượng xuất khẩu hồ tiêu năm 2025 dự kiến giảm xuống còn 220.000 tấn so với 250.000 tấn của năm 2024, song VPSA cho biết, nhờ giá bán tăng cao, kim ngạch toàn ngành vẫn sẽ tăng so với năm ngoái, có thể đạt 1,4 tỷ USD. Tuy nhiên, do phải chịu thuế 20% từ Hoa Kỳ, nên giá trị thực mà toàn ngành đem về sẽ chỉ khoảng 1,3 tỷ USD, tương đương với năm ngoái.

Năm 2024, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đã lập kỷ lục kim ngạch 1,32 tỷ USD, với 250.600 tấn hồ tiêu xuất khẩu các loại. Năm ngoái, giá tiêu đen xuất khẩu bình quân đạt 6.476 USD/tấn, giá tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.198 USD/tấn.







