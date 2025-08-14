Tỉnh sát vách Hà Nội nhận vốn lớn từ Hàn Quốc, 3.600 người sẽ có việc làm, xuất khẩu nhắm mốc tỷ đô

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã có cuộc gặp gỡ với các đối tác, doanh nghiệp Hàn Quốc về tiềm năng thế mạnh của tỉnh, các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh Bắc Ninh.

Đặc biệt, tại buổi gặp gỡ này, ông Vương Quốc Tuấn đã ký Bản ghi nhớ với Công ty TNHH SI FLEX Việt Nam về việc mở rộng dự án tại Khu công nghiệp Quang Châu với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 200 triệu USD ﻿ , nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên 499 triệu USD.

Công ty TNHH SI FLEX Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do chủ doanh nghiệp là người Hàn Quốc đầu tư. Doanh nghiệp này triển khai dự án tại Khu công nghiệp Quang Châu với diện tích gần 140.000 m2, vốn đầu tư 299 triệu USD và đi vào hoạt động từ năm 2014. Ngành nghề chính là sản xuất bảng mạch điện tử.

Hiện công ty đang sử dụng 5.400 lao động với mức lương bình quân 12,5 triệu đồng/người/tháng. Giá trị xuất khẩu hàng năm của công ty đạt khoảng 600 triệu USD, nộp ngân sách hàng năm trên 70 tỷ đồng.

Sau khi tăng thêm vốn đầu tư, Công ty TNHH SI FLEX dự kiến đưa vào hoạt động dự án mở rộng vào năm 2027 - 2028, giải quyết việc làm mới cho 3.600 lao động; giá trị xuất khẩu hàng năm dự kiến đạt trên 1 tỷ USD, nộp ngân sách hàng năm hơn 100 tỷ đồng. ﻿

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH SI FLEX Việt Nam.

Bắc Ninh là một trong những tỉnh nhận được thu hút đầu tư lớn từ nước ngoài. Theo thông tin từ lãnh đạo Bắc Ninh, trong 7 tháng đầu năm nay, tỉnh Bắc Ninh cấp mới 237 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký hơn 1,09 tỷ USD, điều chỉnh tăng vốn đối với 155 dự án FDI với tổng vốn bổ sung hơn 2,51 tỷ USD.

Lũy kế đến 20/7/2025, toàn tỉnh có 3.284 dự án (còn hiệu lực) của doanh nghiệp đến từ 44 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 45 tỷ USD.

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt hơn 51 tỷ USD. Trong đó, riêng Hàn Quốc có 1.142 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 18,5 tỷ USD, số vốn giải ngân khoảng 16,8 tỷ USD. Hàn Quốc đứng thứ nhất về vốn đầu tư, số dự án và giá trị xuất khẩu. Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm khoảng 40% giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong một diễn biến khác, tháng 7 vừa qua là tháng đầu tiên sau các địa phương sắp xếp lại, Bắc Ninh bất ngờ vượt TP.HCM trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về xuất khẩu.

Theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan vừa công bố, trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh đạt 8,6 tỷ USD.

Nguyên nhân là bởi các doanh nghiêp trên địa bàn tỉnh tháng vừa qua tăng tốc đẩy mạnh xuất khẩu. Bắc Ninh chủ yếu là các sản phẩm công nghệ cao, điện tử, điện thoại, máy tính với đại diện là những doanh nghiệp lớn như Samsung, LG, Canon...