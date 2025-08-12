Tân binh 2.500 tỷ vừa xuất hiện trên thị trường hàng không Việt Nam: Khi nào sẽ "thắp sáng" bầu trời?

Đầu tháng 6 vừa qua, Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc – chủ đầu tư dự án Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways đã được Bộ Xây dựng đồng ý Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không.



Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.500 tỷ đồng (tương đương khoảng 98,81 triệu USD), trong đó bảo đảm sở hữu máy bay với nguồn vốn tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong 5 năm đầu hoạt động. Trung tâm hoạt động chính của hãng đặt tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin mới đây cho biết, hãng dự kiến mở bán vé vào tháng 10 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong tháng 11 tới.

Hãng được phép khai thác mô hình kinh doanh truyền thống - đầy đủ dịch vụ - chất lượng cao, kết hợp mô hình bay thuê chuyến (charter) hỗn hợp.

Lấy Phú Quốc làm tâm điểm, Sun PhuQuoc Airways sẽ kết nối các đường bay từ Phú Quốc với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong nước như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các thành phố trọng điểm khác.

Ở thị trường quốc tế, Sun PhuQuoc Airways đặt mục tiêu biến Phú Quốc thành điểm trung chuyển du lịch quan trọng, kết nối trực tiếp với các đô thị lớn và trung tâm du lịch hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, cùng nhiều điểm đến tiềm năng khác trong khu vực.

Không dừng lại ở đó, hãng còn lên kế hoạch vươn xa tới những thị trường giàu tiềm năng nhưng chưa có đường bay thẳng như Nga, Đông Âu, Trung Á, Trung Đông, châu Âu và Úc, mở ra cơ hội hút khách quốc tế đến đảo ngọc quanh năm.

Trong giai đoạn đầu, Sun PhuQuoc Airways cho biết sẽ sử dụng các dòng tàu bay thân hẹp như Airbus A320, A321, A321 Neo phù hợp cả đường bay nội địa lẫn quốc tế tầm trung.

Nghi thức phun vòi rồng đón tàu bay đầu tiên của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways

Cách đây ít ngày, ngày 10/8, Sun PhuQuoc Airways đã chính thức đón chiếc máy bay đầu tiên về sân bay Phú Quốc.Chiếc máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways là máy bay Airbus A321 NX được Airbus sản xuất và bàn giao mới 100% từ nhà máy tại Hamburg (Đức).

Đây là máy bay đầu tiên trong loạt 8 máy bay hiện đại sẽ lần lượt được bàn giao và cất cánh trong năm 2025. Đến năm 2030, quy mô đội bay của hãng hàng không này theo kế hoạch là 31 chiếc.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, dòng máy bay A321 NX thế hệ mới có khoang hành khách được cải tiến, trần cabin cao hơn và cửa sổ lớn mở ra tầm nhìn rộng. Hệ thống tuần hoàn không khí được trang bị bộ lọc HEPA giúp lọc không khí, loại bỏ tới 99,9% bụi mịn và vi khuẩn, tạo không gian dễ chịu cho hành khách.

Đây là chiếc máy bay sử dụng động cơ LEAP-1A thế hệ mới, cho hiệu suất khai thác vượt trội: tiết kiệm đến 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO2 và giảm 75% tiếng ồn so với thế hệ trước.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Năm 2025, ngành hàng không Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là ở thị trường nội địa và quốc tế.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng sản lượng vận chuyển hành khách toàn thị trường trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 41,3 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 23 triệu lượt, tăng 13%; khách nội địa đạt 18,4 triệu lượt, tăng 7%.

Tại "Báo cáo triển vọng thị trường hàng không thương mại" do Công ty Boeing Việt Nam công bố hồi cuối tháng 4 vừa qua, báo cáo này cho biết, Việt Nam là thị trường ghi nhận mức tăng trưởng lưu lượng hành khách hàng không nổi bật, trên 8% mỗi năm, giữ mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Trong 10 năm tới, lưu lượng hàng không tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi, đạt hơn 75 triệu lượt hành khách mỗi năm.