Đặc khu biển đảo cạnh Hà Nội: Vịnh đẹp huyền bí, hạ tầng tỷ đô, khách ùn ùn đổ về

Vân Đồn (Quảng Ninh) là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng gần Hà Nội. Đây vốn là một địa danh được rất nhiều du khách trong nước, quốc tế yêu thích lựa chọn tham quan. Giờ đây, khi Vân Đồn trở thành một trong 2 đặc khu của Quảng Ninh, du lịch nơi đây càng gia tăng sức hút, được du khách ưu tiên lựa chọn trong hành trình khám phá, nghỉ dưỡng ở Quảng Ninh.



Đặc khu Vân Đồn sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hoang sơ, hấp dẫn. Với trên 600 hòn đảo lớn nhỏ, hầu hết đều thuận lợi cho phát triển du lịch, nghỉ dưỡng, là điểm đến của du khách từ nhiều năm nay. Một số địa danh nổi tiếng phải kể đến Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng, Ba Mùn, Trà Bản, Sơn Hào, Thẻ Vàng, Vạn Cảnh...

Đặc biệt, Vịnh Bái Tử Long nên thơ, huyền bí, các đảo có cảnh đẹp hoang sơ, trong lành... Vườn Quốc gia Bái Tử Long - Vườn Di sản ASEAN là một trong những điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thích du lịch khám phá, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, hoà mình vào thiên nhiên.

Vân Đồn hiện sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại với đủ cả đường không, đường bộ và đường thủy. Nổi bật là Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái; Cảng quốc tế Ao Tiên, Cảng Cái Rồng.

Bên cạnh đó, hạ tầng nội vùng cũng được chú trọng đầu tư, như tuyến đường ven biển Cái Rồng – trục sinh thái ven biển kết nối chuỗi dự án nghỉ dưỡng, dịch vụ trung tâm; hay tuyến đường 334 từ sân golf Ao Tiên đến Công viên khu phức hợp Vân Đồn – mạch xương sống của hệ thống giao thông đặc khu.

Cùng với hạ tầng giao thông đồng bộ, bến cảng hiện đại, thuận lợi cho du khách di chuyển, Đặc khu Vân Đồn còn là điểm đến của những nhà đầu tư lớn, chiến lược trong đầu tư các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng trên địa bàn . Hiện tại, trên địa bàn Vân Đồn có khoảng 200 cơ sở lưu trú với khoảng 3.000 phòng nghỉ và 100 nhà hàng, quán ăn phục vụ du khách trong và ngoài nước. Trong đó có những khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4-5 sao, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Các công trình du lịch, dịch vụ cao cấp đã và đang xây dựng như: Khách sạn Angsana Quan Lạn, Khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea… Cùng với đó, Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp Vân Đồn, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với vốn đầu tư lên đến 2 tỷ USD; Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn có tổng vốn 1 tỷ USD sẽ là điểm nhấn cho đặc khu này.

Giai đoạn 2021 - 2025, tổng nguồn vốn đầu tư về đặc khu đạt trên 40.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 37.000 tỷ đồng ngoài ngân sách.

Phối cảnh quy hoạch Khu casino Vân Đồn.

Với những lợi thế riêng có, Đặc khu Vân Đồn đã thu hút đông đảo du khách đến với các điểm đến. Thông tin tư Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, 7 tháng đầu năm nay, Vân Đồn đã đón gần 1,5 triệu lượt khách , đạt trên 70% so với kế hoạch, đạt 128% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 2.253 tỷ đồng, đạt trên 64% so với kế hoạch, đạt 126% so với cùng kỳ.

Trong chiến lược phát triển, Quảng Ninh xác định Vân Đồn là khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí, du lịch biển - đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp; là cửa ngõ giao thương quốc tế để tạo ra những sản phẩm độc đáo, khác biệt, hiện đại với chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế. Đặc khu phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo về kinh tế biển, ứng dụng khoa học công nghệ để khai thác biển hiệu quả đi đôi với bảo vệ hệ sinh thái biển…

Vân Đồn ưu tiên phát triển kinh tế biển trở thành trụ cột chiến lược, động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững bằng việc tập trung triển khai Đề án phát triển du lịch trên địa bàn đặc khu gắn với các mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển đảo cao cấp, trung tâm nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền, trung tâm tổ chức sự kiện, hội nghị quốc tế và công nghiệp giải trí có casino.