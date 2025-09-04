HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bán lẩu tại Việt Nam thu mỗi ngày 6 tỷ đồng

Đơn vị ghi nhận doanh thu tăng.

Super Hi International, đơn vị điều hành chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao tại thị trường nước ngoài, vừa gửi báo cáo tài chính bán niên đến Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC). Công ty này ghi nhận 43,6 triệu USD doanh thu tại Việt Nam trong nửa đầu năm, tương đương 1.148 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, Haidilao thu về trung bình hơn 6 tỷ đồng mỗi ngày ở đất nước có hơn 100 triệu dân. Việt Nam cũng thuộc nhóm 4 thị trường lớn đóng góp trên 10% doanh số cho chuỗi lẩu này, cùng với Singapore, Mỹ và Malaysia.

Haidilao ghi nhận doanh thu năm 2024 tại thị trường Việt Nam là 87,8 triệu USD, tương đương hơn 2.246 tỷ đồng.﻿

Haidilao là chuỗi nhà hàng lẩu theo phong cách Trung Quốc, với cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam khai trương năm 2019 đặt ở tháp tài chính Bitexco, TP HCM.

Haidilao là chuỗi lẩu Tứ Xuyên nổi tiếng của Trung Quốc, được Trương Dũng (Zhang Yong) cùng các đồng sáng lập Thục Bình, Sử Vĩnh Hồng, Lý Hải Yến thành lập năm 1994 tại Kiến Dương, Tứ Xuyên.

Từ một quán lẩu nhỏ, Haidilao phát triển thành thương hiệu toàn cầu nhờ công thức “lẩu cay + dịch vụ vượt chuẩn” (phục vụ tới bàn, mì múa, đồ ăn kèm, dịch vụ chờ như sơn móng tay…).

Công ty mẹ Haidilao International Holding niêm yết tại Hồng Kông (mã 6862) từ 2018. Hiện thương hiệu vận hành mạng lưới nhà hàng rộng khắp Trung Quốc và nhiều thị trường quốc tế ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

