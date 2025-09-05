Dù bị xem là đáng thất vọng, nhưng một chỉ số của Thái Lan đã vượt Campuchia gần 3 lần

Thời kỳ của chính phủ Paetongtarn Shinawatra đã chính thức kết thúc, sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp vào ngày 29/8, trong đó bà Paetongtarn bị cách chức Thủ tướng do cuộc trò chuyện qua điện thoại bị rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Phán quyết cũng ngay lập tức giải tán nội các hiện tại. Sự thay đổi chính trị này diễn ra vào thời điểm nền kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với những rủi ro đáng kể từ nhiều yếu tố, ảnh hưởng đến thu nhập bình quân đầu người của đất nước, có thể không đạt được các mục tiêu đã đề ra, theo Nation.

Tăng thu nhập bình quân đầu người của người dân Thái Lan là mục tiêu chính được nêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội quốc gia lần thứ 13, bao gồm các năm 2023-2027.

Văn phòng Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) đã đặt mục tiêu thu nhập quốc dân bình quân đầu người đạt ít nhất 9.300 USD (300.000 THB) vào năm 2030. Đối với năm 2024, NESDC báo cáo rằng thu nhập bình quân đầu người của Thái Lan đạt 7.497 USD (264.661 THB), vẫn còn cách khá xa mục tiêu.

Dự báo năm 2025 cho thấy mức tăng nhẹ lên 8.146 USD (268.839 THB), nhưng vẫn chưa đủ để đạt được các mục tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển.

So sánh số liệu này trong khu vực. Năm 2024, Singapore đạt 90.674 USD/người (World Bank); trong khi Thái Lan theo World Bank là 7.345 USD/người (thấp hơn so với con số “thu nhập bình quân” 7.497 USD của NESDC do khác phương pháp). Như vậy, thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Singapore bằng khoảng 12 lần Thái Lan.

Với Campuchia, theo của World Bank, GDP bình quân đầu người của nước này năm 2024 là 2.628 USD/người. Khi đó, khoảng cách Thái Lan và Campuchia có độ chênh tuyệt đối khoảng 4.717 USD/người; tương đương chỉ số này của Thái Lan gấp 2,80 lần Campuchia.



