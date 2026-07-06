Chỉ cần một khoản tiền nhỏ nhưng sổ tiết kiệm của bạn có giá trị lớn hơn nhiều. Liệu có thể rút một phần tiền mà không phải tất toán cả sổ? Đây là điều không ít người băn khoăn khi gửi tiết kiệm.

Có thể rút một phần tiền trong sổ tiết kiệm không?

Câu trả lời là có, nhưng không phải mọi sản phẩm tiền gửi đều áp dụng giống nhau.

Theo Thông tư 04/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, người gửi tiền có thể rút trước hạn toàn bộ hoặc một phần khoản tiền gửi có kỳ hạn theo thỏa thuận với tổ chức tín dụng.

Điều này đồng nghĩa, về mặt quy định, việc rút trước hạn một phần khoản tiền gửi là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, trên thực tế, mỗi ngân hàng có nhiều sản phẩm tiền gửi với điều kiện khác nhau. Có sản phẩm cho phép rút trước hạn một phần tiền gốc, nhưng cũng có sản phẩm không hỗ trợ tính năng này.

Vì vậy, việc có được rút một phần tiền hay không sẽ phụ thuộc vào điều khoản của sản phẩm tiết kiệm mà khách hàng đã lựa chọn.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Nếu rút một phần tiền, khoản lãi được tính như thế nào?

Đây là điều nhiều người quan tâm nhất.

Theo Điều 5 Thông tư 04/2022/TT-NHNN, phần tiền được rút trước hạn sẽ được áp dụng mức lãi suất đối với khoản tiền rút trước hạn theo quy định. Trên thực tế, nhiều ngân hàng áp dụng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn đối với phần tiền này.

Trong khi đó, phần tiền gốc còn lại vẫn tiếp tục được hưởng mức lãi suất có kỳ hạn đã thỏa thuận ban đầu cho đến ngày đáo hạn, nếu sản phẩm tiền gửi của ngân hàng cho phép rút trước hạn một phần.

Nếu sản phẩm không cho phép rút một phần thì sao?

Không phải sản phẩm tiền gửi nào cũng hỗ trợ rút trước hạn một phần.

Trong trường hợp sản phẩm không áp dụng tính năng này, nếu muốn rút tiền trước ngày đáo hạn, khách hàng sẽ phải tất toán khoản tiền gửi theo điều khoản của sản phẩm. Khi đó, khoản tiền gửi được áp dụng mức lãi suất đối với khoản tiền rút trước hạn theo quy định của ngân hàng và quy định của pháp luật hiện hành.

Có trường hợp nào không được rút tiền trước hạn?

Theo thông tin được một số ngân hàng công bố, có những trường hợp khách hàng không thể rút tiền trước hạn.

Chẳng hạn, sổ tiết kiệm đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay hoặc khoản tiền gửi đang trong tình trạng bị phong tỏa theo quy định. Khi đó, việc rút tiền chỉ có thể thực hiện sau khi điều kiện phong tỏa chấm dứt hoặc nghĩa vụ liên quan đã được hoàn thành.

Điều cần lưu ý khi mở sổ tiết kiệm

Lãi suất thường là yếu tố được nhiều người quan tâm khi lựa chọn sản phẩm tiết kiệm. Tuy nhiên, điều kiện rút trước hạn cũng là thông tin đáng chú ý.

Hiện nay, mỗi ngân hàng có thể áp dụng quy định khác nhau đối với từng sản phẩm tiền gửi, chẳng hạn như có cho phép rút trước hạn một phần hay không, phần tiền còn lại được tính lãi như thế nào hoặc có quy định về số dư tối thiểu sau khi rút hay không.

Đây đều là những nội dung được ngân hàng công bố trong điều khoản của từng sản phẩm tiền gửi. Việc tìm hiểu trước sẽ giúp khách hàng hiểu rõ quyền lợi của mình trong trường hợp cần sử dụng tiền trước ngày đáo hạn.

Điều cần nhớ

Việc rút một phần tiền trong sổ tiết kiệm là hoàn toàn có thể theo quy định hiện hành, nhưng việc áp dụng sẽ phụ thuộc vào điều khoản của từng sản phẩm tiền gửi.

Đối với phần tiền rút trước hạn, mức lãi suất được áp dụng theo quy định về tiền gửi rút trước hạn của ngân hàng và pháp luật hiện hành. Trong khi đó, phần tiền còn lại có thể tiếp tục được hưởng lãi suất có kỳ hạn theo thỏa thuận ban đầu nếu sản phẩm tiền gửi cho phép rút trước hạn một phần.

Vì vậy, bên cạnh lãi suất, người gửi cũng nên tìm hiểu điều kiện rút trước hạn của sản phẩm trước khi quyết định gửi tiền để nắm rõ quyền lợi của mình khi phát sinh nhu cầu sử dụng vốn.

(Tổng hợp)