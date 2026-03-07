Cơ thể bỗng xuất hiện 4 mùi này: Đừng vội bỏ qua, có thể là lời cảnh báo của gan, thận, dạ dày

Mặc dù việc phát ra một mùi đặc biệt trên cơ thể là điều bình thường, nhưng nếu một ngày nào đó bạn ngửi thấy một "mùi lạ" khó tả, không thể loại bỏ bằng cách giặt giũ, nước hoa không thể che giấu, thậm chí thu hút gia đình hỏi về "mùi trên cơ thể gần đây có vẻ khác", bạn có bối rối không? Một số mùi không bắt nguồn từ vấn đề vệ sinh mà từ bên trong cơ thể.

Cơ thể chúng ta đôi khi truyền đạt các vấn đề sức khỏe thông qua khứu giác và tín hiệu này thường bị bỏ qua. Trên thực tế, những thay đổi về khứu giác thường là một "cảnh báo sớm" từ cơ thể, cho thấy một số bệnh mãn tính có thể đang lặng lẽ đến gần.

Đừng xem nhẹ 4 loại "mùi cơ thể" này, chúng có thể là tín hiệu cảnh báo từ cơ thể

1. Mùi táo thối: Cảnh giác đái tháo đường nặng

Loại mùi này có liên quan mật thiết đến đái tháo đường nặng. Khi đường huyết của bệnh nhân không được kiểm soát trong thời gian dài, cơ thể sẽ chuyển sang phân giải chất béo và protein để tạo năng lượng.

Trong quá trình này, cơ thể có thể phát ra mùi giống như táo thối.

Trong lâm sàng, hiện tượng này được gọi là nhiễm ceton do đái tháo đường hoặc nhiễm toan ceton, cho thấy bệnh có thể đã tiến triển đến giai đoạn khá nghiêm trọng, cần đi khám và điều trị ngay.

2. Mùi chua hôi: Cảnh giác bệnh đường tiêu hóa

Loại mùi này thường liên quan đến các bệnh lý tiêu hóa, đặc biệt hay gặp ở người suy giảm chức năng tiêu hóa.

Bình thường, thức ăn sẽ di chuyển thuận lợi trong đường tiêu hóa để được tiêu hóa và hấp thu. Tuy nhiên khi hệ tiêu hóa gặp vấn đề, thức ăn có thể bị trào ngược.

Trong quá trình này, thức ăn lưu lại trong dạ dày hoặc thực quản, bị lên men và tạo ra mùi chua hôi.

Người cao tuổi hoặc người có chức năng tiêu hóa kém do suy giảm cơ thể hoặc bệnh lý sẽ dễ gặp tình trạng này hơn. Có thể bổ sung vừa phải các thuốc hoặc thực phẩm hỗ trợ tiêu hóa để giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi.

3. Mùi amoniac: Cảnh giác suy giảm chức năng thận

Người mắc bệnh thận hoặc suy thận thường có mùi này.

Do lượng nước tiểu ít, một số chất thải trong cơ thể không được đào thải qua nước tiểu. Khi các chất này đi vào máu, chúng có thể thoát ra qua da, tạo thành mùi amoniac.

Nếu người bệnh suy thận xuất hiện mùi này trên cơ thể, cần đi khám sớm.

4. Mùi thối rữa: Cảnh giác bệnh phụ khoa

Một số phụ nữ lớn tuổi có thể phát ra loại mùi này. Nguyên nhân là họ dễ mắc các bệnh phụ khoa, khiến cơ thể xuất hiện mùi giống như mùi phân hủy.

Nếu phụ nữ cao tuổi thường xuyên bị viêm âm đạo hoặc các bệnh phụ khoa, nên đi khám chuyên khoa sớm.

Sự thay đổi mùi cơ thể và bệnh tật

Mùi là một dạng "ngôn ngữ không lời", thường bị chúng ta bỏ qua, nhưng thực ra lại chứa đựng rất nhiều thông tin về cơ thể.

Từ xa xưa, người ta đã dùng mùi để phán đoán tình trạng bệnh. Ngày nay, y học hiện đại cũng đang dần đưa yếu tố mùi vào hệ thống sàng lọc sớm bệnh tật.

Những thay đổi về mùi cơ thể đôi khi là dấu hiệu sớm của bệnh lý, đặc biệt khi xuất hiện mùi bất thường kéo dài. Ngoài ra, còn có một mùi rất phổ biến khi chúng ta bước qua tuổi 40 - đó là mùi người già.

Nhiều người sau tuổi 40 có thể nhận thấy cơ thể bắt đầu xuất hiện một mùi khó chịu đặc trưng. Đây chính là thứ mà chúng ta thường gọi là "mùi người già".

Khi tuổi tác tăng lên, tế bào mỡ dưới da dần thay đổi. Các axit béo trong đó dưới tác động của oxy sẽ trải qua quá trình oxy hóa.

Trong quá trình này sẽ sinh ra một hợp chất có tên 2-nonenal. Theo thời gian, chất này tích tụ trong cơ thể và thoát ra qua da.

Nếu không gian không được thông gió trong thời gian dài, mùi này sẽ càng trở nên rõ rệt.

Vì sao càng lớn tuổi lại xuất hiện "mùi người già"?

1. Quá trình trao đổi chất chậm lại: Khi tuổi tăng, chất chống oxy hóa trong da giảm, nội tiết tố cũng thay đổi nhiều, khiến 2-nonenal dễ tích tụ, từ đó tạo ra "mùi người già".

2. Ảnh hưởng của thuốc: Do vấn đề sức khỏe, nhiều người phải dùng thuốc lâu dài, như: Thuốc hạ huyết áp, thuốc hạ đường huyết, thuốc điều trị bệnh tim mạch (như bệnh mạch vành), thuốc điều trị bệnh tuyến tiền liệt...

Sau khi được chuyển hóa trong cơ thể, một phần sẽ được đào thải qua mồ hôi, vì vậy có thể tạo ra một số mùi đặc trưng.

3. Thói quen sinh hoạt chưa tốt: Một số người tắm ít hơn, thay quần áo không thường xuyên do thể trạng hoặc thói quen, khiến mùi cơ thể dễ xuất hiện.

4. Bệnh da liễu: Các bệnh về da như nấm da chân, chàm (eczema)... nếu kéo dài cũng có thể tạo ra mùi khó chịu.