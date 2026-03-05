Không phải thịt mỡ, đây mới là "kẻ thù" số 1 của gan: Hóa ra là thứ vạn người mê mẩn

Gan nhiễm mỡ không do rượu hiện là một trong những bệnh gan phổ biến nhất ở người trưởng thành, tờ China Times thông tin. Điều đáng nói là nhiều người vẫn nghĩ nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc ăn nhiều chất béo, ví dụ như thịt mỡ.

Tuy nhiên, theo bác sĩ phẫu thuật tim mạch Dương Trí Quân (Đài Loan, Trung Quốc), fructose (một loại đường đơn) được xem là “kẻ thù số một của gan”. Khác với glucose - loại đường có thể được nhiều cơ quan trong cơ thể sử dụng - fructose gần như được đưa thẳng tới gan để chuyển hóa.

Các thực phẩm nhiều fructose (Ảnh minh họa).

Khi một người uống một cốc đồ uống có đường, gan sẽ phải xử lý lượng fructose lớn trong thời gian ngắn. Nếu lượng đường vượt quá khả năng chuyển hóa, phần dư thừa sẽ nhanh chóng được chuyển thành chất béo và tích tụ trong gan.

Theo bác sĩ Dương Trí Quân, nếu mỗi ngày uống một cốc đồ uống có đường, tốc độ hình thành gan nhiễm mỡ thậm chí có thể nhanh hơn cả việc ăn thịt mỡ.

Sự nguy hiểm của gan nhiễm mỡ

Điều khiến các chuyên gia lo ngại là gan nhiễm mỡ thường tiến triển âm thầm. Nhiều người không có triệu chứng rõ ràng nên dễ chủ quan.

Gan nhiễm mỡ (Ảnh minh họa).

Bác sĩ Dương Trí Quân cho biết một khi chất béo đã “tích trữ” trong gan, việc đảo ngược tình trạng này không hề dễ dàng. So với các dạng mỡ dự trữ khác trong cơ thể, mỡ trong gan nằm sâu hơn và khó được huy động để sử dụng làm năng lượng.

Ngay cả khi đã bắt đầu ăn uống điều độ hơn và tăng cường vận động, quá trình giảm mỡ trong gan vẫn diễn ra khá chậm.

Nếu gan nhiễm mỡ kéo dài mà không được kiểm soát, tình trạng viêm mạn tính có thể xuất hiện. Theo thời gian, điều này có thể dẫn tới xơ hóa gan, thậm chí tiến triển thành xơ gan - một tình trạng tổn thương gan nghiêm trọng và rất khó phục hồi.

Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên phát hiện và điều chỉnh lối sống từ sớm, thay vì đợi đến khi bệnh tiến triển nặng.

Các thói quen đơn giản giúp giảm gánh nặng cho gan

Để bảo vệ gan, bác sĩ Dương Trí Quân đưa ra 3 khuyến nghị gồm: hạn chế đồ uống nhiều đường, thay đổi thứ tự ăn uống và vận động nhẹ sau bữa ăn.

3 khuyến nghị của bác sĩ Dương Trí Quân để bảo vệ gan (Ảnh: AI khởi tạo, nội dung: China Times).

Ngoài ra, các chuyên gia khuyến nghị duy trì một số thói quen sau để giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ:

Duy trì cân nặng hợp lý: Thừa cân, béo phì làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong gan. Giảm cân từ từ và ổn định có thể giúp cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ.

Thừa cân, béo phì làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong gan. Giảm cân từ từ và ổn định có thể giúp cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ. Tăng cường vận động: Tập thể dục ít nhất khoảng 150 phút mỗi tuần như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội giúp cơ thể chuyển hóa chất béo hiệu quả hơn.

Tập thể dục ít nhất khoảng 150 phút mỗi tuần như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội giúp cơ thể chuyển hóa chất béo hiệu quả hơn. Hạn chế rượu bia: Dù gan nhiễm mỡ không do rượu, việc uống nhiều rượu vẫn khiến gan phải hoạt động quá tải và dễ tổn thương hơn.

Dù gan nhiễm mỡ không do rượu, việc uống nhiều rượu vẫn khiến gan phải hoạt động quá tải và dễ tổn thương hơn. Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya: Thiếu ngủ kéo dài có thể làm rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong gan.

Thiếu ngủ kéo dài có thể làm rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong gan. Khám sức khỏe định kỳ: Kiểm tra men gan, mỡ máu và các chỉ số chuyển hóa giúp phát hiện sớm nguy cơ và có hướng điều chỉnh kịp thời.

Duy trì đều đặn những thói quen này, kết hợp chế độ ăn uống hợp lý, có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ gan nhiễm mỡ và bảo vệ sức khỏe gan lâu dài.