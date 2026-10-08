Cơ quan y tế Nga ra thông báo mới sau nghi vấn "rò rỉ vi khuẩn dịch hạch"

Hiện hơn 90% những người từng tiếp xúc với nữ nhân viên đã hoàn tất quá trình theo dõi y tế. Và chưa phát hiện vấn đề sức khỏe liên quan đến bệnh truyền nhiễm ở những người này.

Theo CNN sáng 8/10 (theo giờ Việt Nam), giới chức y tế Nga cho biết chưa phát hiện nguy cơ bùng phát dịch sau khi một nữ nhân viên tại viện nghiên cứu chống dịch hạch ở Siberia tử vong.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề nghị Moscow cung cấp thêm thông tin để có thể đánh giá đầy đủ nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan Liên bang về Giám sát Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Phúc lợi con người Nga (Rospotrebnadzor)

Ngày 7/10, Cơ quan Liên bang về Giám sát Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Phúc lợi con người Nga (Rospotrebnadzor) cho biết đang từng bước dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa được triển khai tại tỉnh Irkutsk - trụ sở Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk.

Hiện hơn 90% những người từng tiếp xúc với nữ nhân viên đã hoàn tất quá trình theo dõi y tế. Rospotrebnadzor cho biết chưa phát hiện vấn đề sức khỏe liên quan đến bệnh truyền nhiễm ở những người này.

Gần 5.000 xét nghiệm cũng không phát hiện các vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm, theo cơ quan này.

Dalia Shipilova, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk tử vong không rõ nguyên nhân. Ảnh: ynetnews

Trước đó, nữ nhân viên 28 tuổi tên Darya Shipilova là kỹ thuật viên tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk tử vong sau khi được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi “chưa rõ nguyên nhân”.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã triển khai một số biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại các cơ sở y tế ở Irkutsk.

CNN hôm 6/10 cho biết một bệnh viện phụ sản địa phương yêu cầu bệnh nhân kiểm tra sức khỏe toàn diện và điền bảng hỏi về những triệu chứng đáng ngờ liên quan đến "bệnh dịch hạch" và các bệnh truyền nhiễm khác.

Ulyana Gavryunina, một blogger 29 tuổi đến từ Angarsk, thành phố thuộc vùng Irkutsk, nói với CNN rằng cô đã phải chuyển bệnh viện phụ sản ở tuần thai thứ 40, sau khi các quy định cách ly mới được áp dụng, đồng nghĩa chồng cô không thể ở bên cạnh cô trong lúc sinh.

Khi cô đến Trung tâm Chăm sóc sản phụ Thành phố Irkutsk theo lịch hẹn, mẹ cô, người thường đi cùng trong các buổi khám, đã không được cho vào.

Một tờ giấy in dòng chữ "Cách ly!!!!! Khu điều trị đóng cửa!" được dán trên cửa một bệnh viện truyền nhiễm ở thị trấn Shelekhov hôm 7/10 - Ảnh: Getty

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu cô thè lưỡi và đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, cũng như hoàn thành hai bảng hỏi. Một trong số đó có tiêu đề "Bảng kiểm tra nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm - dịch hạch" và liệt kê các triệu chứng như sốt cao, đau ngực.

Theo Gavryunina, nhân viên trung tâm không nhắc gì tới bệnh dịch hạch, chỉ nói với cô rằng có một "loại virus mới" chưa xác định và cần phải có các biện pháp phòng ngừa tăng cường để bảo vệ các em bé.

Một cư dân địa phương khác, chỉ xưng tên là Ekaterina, cho biết cuộc sống ở đây vẫn đang tiếp diễn bình thường. Cô nói rằng mặc dù một số người quen đang "hơi hoảng sợ", cô thấy đường phố hầu như không có gì thay đổi.

WHO chưa thể xác định đầy đủ nguy cơ

Trong khi Nga cho rằng chưa có nguy cơ dịch bệnh, WHO vẫn đề nghị Moscow cung cấp thêm thông tin để làm rõ vụ việc.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 7/10 cho biết tổ chức này chưa thể tiến hành "đánh giá đầy đủ nguy cơ" sau cái chết của nữ nhân viên phòng thí nghiệm.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus - Ảnh: Reuters

Ông nhấn mạnh việc chia sẻ thông tin "đầy đủ, kịp thời và minh bạch" theo các quy định y tế quốc tế là cần thiết để làm rõ những thông tin chưa thống nhất, từ đó đánh giá chính xác nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Ban đầu, các chuyên gia WHO đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng từ vụ việc ở mức "thấp". Tuy nhiên, WHO sau đó cập nhật đánh giá và cho rằng mức độ nguy cơ hiện chưa thể xác định, bởi chưa rõ nữ nhân viên có tử vong do dịch hạch thể phổi hay không.

Dịch hạch thể phổi là một dạng bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn gây ra. Bệnh có thể lây từ người sang người, nhưng không dễ lây lan.

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, Giám đốc bộ phận Quản lý dịch bệnh và đại dịch của WHO, cho biết tổ chức này đã liên hệ với Bộ Y tế Nga và đang chờ thêm thông tin.

Theo bà Van Kerkhove, WHO muốn biết cụ thể những xét nghiệm nào đã được thực hiện, kết quả ra sao, liệu có cần tiến hành thêm các phân tích để xác định nguyên nhân tử vong hay không. Tổ chức này cũng muốn biết những người từng tiếp xúc với nữ nhân viên đã được cách ly hoặc theo dõi y tế như thế nào.

"Báo cáo chúng tôi nhận được là không có ca bệnh dịch hạch nào được ghi nhận tại khu vực này và không phát hiện mầm bệnh có nguy cơ cao", bà Van Kerkhove nói.

Đường phố tại Shelekhov, vùng Irkutsk của Nga hôm 6/10 - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, bà cho rằng WHO cần thêm thông tin để xác định những tác nhân gây bệnh nào đã được kiểm tra và những xét nghiệm nào đã được thực hiện. "Nếu người này không tử vong vì dịch hạch, vậy nguyên nhân tử vong là gì?", bà nói.

Điện Kremlin bác bỏ những lo ngại liên quan đến vụ việc, đồng thời cho biết Nga vẫn cung cấp thông tin cho WHO "theo thông lệ đã được thiết lập".

Theo Quy định Y tế Quốc tế của WHO, các quốc gia thành viên có trách nhiệm thông báo cho tổ chức này về những sự kiện có khả năng trở thành tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế.

Theo CNN