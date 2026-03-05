Có những khoản chi chống dịch COVID-19 ở Cà Mau tới nay chưa được thanh toán

Chiều 4/3, đoàn công tác Bộ Y tế đã có buổi làm việc tại tỉnh Cà Mau . Tỉnh Cà Mau hiện có 7 trung tâm tuyến tỉnh, 24 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và 64 trạm y tế cấp xã. Tuy nhiên, đằng sau những con số về quy mô là hàng loạt khó khăn tồn đọng về tài chính và nguồn lực.

Thứ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Tri Thức làm việc tại tỉnh Cà Mau.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau , một trong những vấn đề còn tồn tại và nan giải với tỉnh hiện nay nằm ở cơ chế tự chủ. Nhiều đơn vị thuộc nhóm 2 và nhóm 3 đang rơi vào tình trạng thu không đủ chi, dẫn đến nợ lương, phụ cấp nhân viên y tế kéo dài. Tại tuyến cơ sở, phần lớn trang thiết bị y tế đã cũ, công nghệ lạc hậu, hư hỏng thiếu kinh phí đại tu. Tình trạng thiếu thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đang khiến các trạm y tế xã gặp khó trước các kỹ thuật y khoa cơ bản.

Ông Thanh cũng chỉ ra, chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) vượt dự toán trong các giai đoạn 2018 - 2020 và 2023 - 2024 với tổng số tiền hơn 229 tỷ đồng hiện vẫn chưa được thanh toán; các hàng hóa, thiết bị mượn phục vụ phòng chống dịch COVID-19 vẫn chưa có cơ chế xử lý dứt điểm. Vướng mắc này cần Trung ương hỗ trợ xử lý.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, sau sáp nhập, bộ máy y tế Cà Mau chưa thật sự mạnh. Bộ Y tế cần tính toán lại quy chuẩn y tế cấp xã để thành tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu, tránh tình trạng đầu tư manh mún, thiếu tính bền vững.

Theo ông Luân, tỉnh Cà Mau đã ban hành 8 đề án liên quan ngành y tế , trong đó, có đề án về cơ sở vật chất, để đảm bảo năng lực khám chữa bệnh thiết yếu (siêu âm, xét nghiệm, điện tim, X-quang) tại cấp xã. Cà Mau đang triển khai đề án đầu tư với tổng nguồn vốn hơn 240 tỷ đồng. Bộ Y tế và Trung ương xem xét hỗ trợ nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu này.

Ông Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận thực trạng thiếu hụt nhân viên y tế tại các tuyến. Đoàn công tác sẽ ghi nhận toàn bộ khó khăn của địa phương để tham mưu ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế chung cho cả nước.

Dịp này, ông Thức và đoàn công tác đã tặng máy siêu âm, máy sinh hoá, máy điện tim và máy đo đường huyết, với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng cho 3 trạm y tế của tỉnh Cà Mau.