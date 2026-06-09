HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Có người nói với tôi: Ông là Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh, sao phải làm như vậy?"

Tùng Ninh
|

"Bây giờ, tôi ngồi đây cũng tin rằng, vong linh chú Duy sẽ ở đây và nghe được điều tôi nói" – Quyền Linh chia sẻ.

Vừa qua, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, nghệ sĩ ưu tú Quyền Linh đã bật khóc nức nở khi xúc động nhớ về một ân nhân của mình.

Anh nói: "Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu là một trong những thanh xuân của tôi. Tôi nhớ chú đạo diễn Lê Văn Duy, người cho tôi những cơ hội đầu tiên.

- Ảnh 1.

Quyền Linh bật khóc

Chú Lê Văn Duy là người đã đưa tôi vào hãng phim Nguyễn Đình Chiểu gặp gỡ anh em, tạo cho tôi một uy tín với các anh em trong nghề.

Chú Lê Văn Duy thương tôi lắm nếu không có chú, chưa chắc tôi đã có được vai chính nào. Chú Duy làm nhiều phim và đều đưa tôi vào. Chú bảo "tao thương mày vì thấy mày nhiệt tình". Chú nói đúng một câu đó thôi.

Ngày xưa làm gì có ai mời tôi đóng vai chính, tôi toàn phải đóng vai quần chúng thôi. Thậm chí, đến vai quần chúng tôi còn không được đóng.

Thời đó là thời của Lý Hùng, Lê Tuấn Anh. Lúc đó Lý Hùng rất nổi tiếng, đóng Phạm Công Cúc Hoa, tôi xin vào đóng vai quần chúng trong phim đó người ta còn không cho.

Tôi rất mê Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh… Họ là những người đi trước tôi, nổi tiếng trước tôi. Tôi chỉ mơ ước một ngày nào đó được đóng những vai như họ nhưng không bao giờ có cơ hội.

- Ảnh 2.

Chú Lê Văn Duy là người cho tôi điều đó. Hôm trước đi đám giỗ chú Duy, tôi có thắp hương cho chú và cầu nguyện, nói rằng nếu không có chú chắc tôi không được đóng vai nào.

Ngày xưa diễn viên chỉ cần được đóng một vai chính là có tiền đề để đóng nhiều vai chính nữa còn nếu không được đóng vai chính thì rất khó để được đóng các vai chính sau này".

MC Quyền Linh chia sẻ thêm về kỷ niệm với ân nhân của mình: "Có một lần, tôi cõng chú Duy vào một tiệc của Hội Điện ảnh. Có người nói với tôi "ông là Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh tại sao phải làm như vậy, sao không để mấy người khác làm?".

Tôi bảo họ rằng, đây là người ơn của tôi. Tôi muốn mình phải tự cõng chú, tự cõng người ân của mình lên lầu. Đó là một trong những sự biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn của tôi dành cho chú Lê Văn Duy. Bây giờ tôi ngồi đây tin rằng, vong linh chú Duy sẽ ở đây và nghe được điều tôi nói".

Chế Linh nói thẳng mặt sốc nặng ai cũng sợ
Tags

Quyền Linh

sao Việt

showbiz

MC Quyền Linh

nghệ sĩ miền nam

Thế hệ ngôi sao 35+

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

01:22
Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

01:21
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại