Cơ ngơi 9 tầng của “MC xinh nhất VTV”: Thứ "đắt giá" nhất không nằm trong nhà

Đoạn clip chia sẻ về cơ ngơi sang xịn của nữ MC thu hút hơn 100.000 lượt xem.

Căn nhà 9 tầng của vợ chồng MC Ngô Mai Phương là một trong những cơ ngơi khiến dân mạng không khỏi trầm trồ mỗi lần xuất hiện. Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô rộng rãi, ngôi nhà còn sở hữu thiết kế sang trọng và tinh tế trong từng góc nhỏ. 6 tầng dưới của căn nhà được gia đình khai thác cho thuê, còn 3 tầng trên cùng là không gian sinh hoạt riêng. Từ sảnh vào nhà đến từng khu vực bên trong đều được chăm chút kỹ lưỡng, mang đến cảm giác vừa hiện đại, vừa ấm cúng.

Mới đây, trên TikTok cá nhân, Ngô Mai Phương chia sẻ thêm đoạn clip giới thiệu góc yêu thích nhất của cả gia đình. Đó không phải phòng khách hay căn bếp sang trọng, mà chính là khu vực ban công trên tầng cao. Sở hữu tầm nhìn thoáng đãng, đón trọn ánh sáng và gió trời, ban công được bài trí như một "khu vườn trên mây" với nhiều cây xanh cùng những góc thư giãn xinh xắn.

Điểm nhấn mà Ngô Mai Phương tâm đắc nhất tại ban công là hai cây ô liu được đặt đối xứng ở hai bên, vừa tạo sự cân đối, vừa mang đến nét đẹp cổ điển cho không gian. Bên cạnh đó, dọc ban công còn được phủ kín bởi nhiều loại cây xanh, giúp tổng thể thêm tươi mát, gần gũi với thiên nhiên và trở thành góc thư giãn đầy sức sống.

Để tận dụng tối đa không gian thư giãn, vợ chồng Ngô Mai Phương bố trí một chiếc xích đu cùng bộ bàn ghế ngoài trời ngay tại ban công. Bộ bàn ghế được làm từ chất liệu bền bỉ, chịu nắng mưa tốt và hạn chế han gỉ nên rất phù hợp để sử dụng lâu dài. Với cách bài trí hài hòa, nhiều cây xanh và tầm nhìn thoáng đãng, góc ban công của gia đình nữ MC đúng chuẩn một không gian "chill" để nghỉ ngơi, đọc sách hay nhâm nhi cà phê mỗi ngày.

Bên cạnh việc "flex" không gian yêu thích nhất trong nhà, Ngô Mai Phương còn chia sẻ một món đồ gia dụng mà cô tâm đắc, đó là máy hút bụi cầm tay. Dù đã đầu tư tới 3 robot hút bụi để hỗ trợ dọn dẹp, nữ MC vẫn phải sắm thêm thiết bị này để xử lý những góc nhỏ, khe hẹp hay các vị trí "khó nhằn" mà robot không thể tiếp cận.

Một số không gian khác trong cơ ngơi 9 tầng của vợ chồng Mai Phương

Cơ ngơi của vợ chồng MC Ngô Mai Phương gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, thiết kế hiện đại và sang trọng. Từng món nội thất trong nhà đều được lựa chọn kỹ lưỡng, ưu tiên sự tinh tế, hài hòa với tổng thể không gian, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa mang lại cảm giác ấm cúng, tiện nghi.

Tầng 7 được bố trí một phòng gym tại gia để các thành viên rèn luyện sức khỏe, bên cạnh là phòng kho và phòng dành cho người giúp việc. Trong khi đó, khu vực thông tầng giữa tầng 8 và tầng 9 là không gian sinh hoạt chính của gia đình, bao gồm tiền sảnh, phòng khách và phòng ngủ, mang đến cảm giác thoáng đãng và sang trọng.