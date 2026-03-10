Có nên uống nước đậu xanh hàng ngày?

Uống nước đậu xanh có tác dụng gì?

Đậu xanh là loại thực phẩm quen thuộc trong bếp của nhiều gia đình Việt. Không chỉ là nguyên liệu tạo nên những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, đậu xanh còn được y học cổ truyền xem như một vị thuốc quý với nhiều công dụng cho sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích bạn sẽ nhận được nếu uống nước đậu xanh đúng cách:

Thanh nhiệt, giải độc, làm mát cơ thể

Báo VietNamNet dẫn lời bác sĩ Nguyễn Trọng Tín - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3 tư vấn, đậu xanh thuộc nhóm thực phẩm có tính hàn, tác dụng chính là thanh nhiệt. Vì vậy, uống nước đậu xanh hoặc ăn chè đậu xanh có thể giúp cơ thể hạ nhiệt, giải độc trong những ngày nắng nóng. Đây cũng là lý do dân gian thường dùng đậu xanh để “giải nhiệt” hoặc chế biến các món ăn thanh mát cho mùa hè.

Nước đậu xanh rất tốt cho sức khỏe

Hỗ trợ giải rượu

Theo y học cổ truyền, rượu có tính đại nhiệt, khi uống nhiều dễ làm tổn thương tỳ vị, gây nóng trong và nhiều rối loạn tiêu hóa. Đậu xanh có khả năng giải trừ nhiệt độc, nên cháo đậu xanh là “bài thuốc” dân gian được sử dụng để giải rượu.

Bạn có thể ninh nhừ đậu xanh dùng cả cái và nước không chỉ giúp thanh nhiệt mà còn kiện tỳ, hỗ trợ phục hồi hệ tiêu hóa sau khi dung nạp quá nhiều đồ ăn cay nóng, béo ngọt trong tiệc tùng.

Làm giảm huyết áp hiệu quả

Một trong những nguy cơ tử vong cao nhất, đó chính là tình trạng cao huyết áp. Đây là tác nhân làm tăng nguy cơ mắc phải bệnh tim. Chính vì vậy, chúng ta cần phải làm giảm huyết áp khi có dấu hiệu tăng cao.

Protein có trong đậu xanh có tác dụng ức chế enzym gây cao huyết áp. Bên cạnh đó, hàm lượng cao chất xơ, Kali và Magie có trong loại thực phẩm này sẽ làm giảm huyết áp một cách hiệu quả.

Hỗ trợ tốt trong việc giảm cân

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, đậu xanh có công dụng rất tốt trong việc giảm cân bởi có thể tạo cho chúng ta cảm giác no lâu sau khi ăn nhở chất xơ và protein. Chính vì vậy, nếu đang có ý định giảm cân thì các bạn đừng quên bổ sung nước đậu xanh vào thực đơn của mình.

Làm trắng da hiệu quả

Chất xơ, chất béo và các loại vitamin có trong đậu xanh sẽ giúp cho da có thể loại bỏ được những độc tố và làm trắng sáng hơn. Cho nên, đây là một trong những nguyên liệu tự nhiên mà chị em phụ nữ không nên bỏ qua nếu muốn làm cho da sáng lên hiệu quả.

Có nên uống nước đậu xanh hàng ngày?

Báo VietNamNet dẫn lời bác sĩ Nguyễn Trọng Tín cho biết nước đậu xanh tuy tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống hàng ngày và cần lưu ý những điều dưới đây:

- Người có tỳ vị hư hàn - thường xuyên lạnh bụng, dễ đầy hơi, khó tiêu khi ăn đồ lạnh không nên uống nước đậu xanh quá thường xuyên.

- Khi ăn hải sản, ốc, lươn hoặc các thực phẩm hàn khác mà dùng thêm đậu xanh dễ gây mất cân bằng âm dương, dẫn đến đau bụng, khó tiêu.

- Tránh sử dụng đậu xanh khi bụng đói vì có thể gây đau bụng. Để phát huy tối đa lợi ích mà không gây tác dụng phụ, bạn chỉ nên ăn 2-3 lần mỗi tuần, không nên dùng hằng ngày.