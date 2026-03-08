3 loại cây đừng đặt tại phòng khách

Cây trúc đào

Một trong những loại cây cảnh thường được nhắc đến là trúc đào. Đây là loài cây có hoa rực rỡ, thường được trồng ở công viên, dọc đường phố hoặc trong sân vườn.

Tuy nhiên, theo nhiều tài liệu thực vật học, toàn bộ cây trúc đào – từ lá, hoa cho đến thân – đều chứa độc tố có thể gây nguy hiểm nếu ăn phải hoặc tiếp xúc với nhựa cây. Chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể gây buồn nôn, rối loạn nhịp tim hoặc kích ứng da.

Vì lý do đó, các chuyên gia khuyến cáo không nên đặt trúc đào trong không gian sinh hoạt như phòng khách, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng. Ngoài nguy cơ tiếp xúc trực tiếp, nhựa cây dính vào tay rồi vô tình đưa lên mắt, miệng cũng có thể gây kích ứng.

Thay vì trưng trong nhà, trúc đào phù hợp hơn với không gian ngoài trời, nơi có ánh sáng mạnh và ít nguy cơ tiếp xúc trực tiếp.

Cây bách xù

Một loại cây khác đôi khi được trồng dạng bonsai để trang trí là bách xù. Bách xù có dáng cây cổ kính, thân gân guốc, được nhiều người yêu thích trong nghệ thuật bonsai.

Cây bách xù.

Tuy nhiên, cây bách xù lại không phải lựa chọn lý tưởng cho phòng khách. Lá cây chứa nhiều tinh dầu tự nhiên có mùi khá mạnh. Trong không gian kín hoặc phòng ít thông gió, mùi này có thể khiến một số người cảm thấy khó chịu, đau đầu hoặc kích ứng nhẹ đường hô hấp.

Bên cạnh đó, bách xù là loại cây ưa ánh sáng và môi trường thoáng khí. Nếu đặt lâu trong nhà, cây thường phát triển kém, lá dễ khô hoặc chuyển màu. Khi cây héo úa, không gian phòng khách cũng mất đi sự tươi mới vốn có.

Theo các chuyên gia cây cảnh, bách xù phù hợp hơn khi trưng ở ban công, sân vườn hoặc khu vực có nhiều ánh sáng tự nhiên.

Cây trạng nguyên

Loài cây thứ ba là trạng nguyên. Với màu đỏ rực rỡ, cây này thường xuất hiện trong các dịp lễ Tết hoặc trang trí mùa đông.

Tuy nhiên, nhựa của cây trạng nguyên thuộc họ thầu dầu, có thể gây kích ứng da hoặc mắt đối với một số người nhạy cảm. Khi lá hoặc cành bị gãy, nhựa trắng tiết ra có thể gây ngứa nếu tiếp xúc trực tiếp.

Ngoài ra, cây trạng nguyên cần ánh sáng khá mạnh để giữ màu lá đẹp. Nếu đặt trong phòng khách thiếu sáng, cây thường nhanh rụng lá và mất màu, khiến chậu cây trở nên kém thẩm mỹ chỉ sau một thời gian ngắn.

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia khuyên rằng nếu muốn trưng trạng nguyên trong nhà, nên đặt gần cửa sổ hoặc khu vực có nhiều ánh sáng tự nhiên và tránh để trẻ nhỏ chạm vào.

Theo các chuyên gia cây cảnh và thiết kế nội thất, khi chọn cây đặt trong phòng khách, gia chủ nên ưu tiên những loại cây ít độc, dễ thích nghi với môi trường trong nhà và có khả năng chịu bóng.

Thực tế, cây xanh nếu được lựa chọn đúng sẽ giúp cải thiện không khí, giảm căng thẳng và mang lại cảm giác thư giãn cho gia đình. Tuy nhiên, việc chọn cây cần cân nhắc cả yếu tố thẩm mỹ, sức khỏe và điều kiện ánh sáng trong nhà.