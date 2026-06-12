Có nên nhúng bàn chải đã bôi kem vào nước trước khi đánh răng?

Nhúng bàn chải đã bôi kem đánh răng vào nước trước khi bắt đầu làm sạch răng miệng là thói quen của rất nhiều người; cách này liệu có đúng?

Mặc dù ai cũng đánh răng hàng ngày, ít nhất là vào buổi sáng sau khi tỉnh giấc và vào buổi tối trước khi đi ngủ nhưng vẫn có nhiều người không đánh răng đúng cách .

Có một điều lâu nay vẫn gây tranh cãi: Nên làm ướt bàn chải đã có kem vào nước trước khi đánh răng hay bắt đầu làm sạch răng ngay sau khi nặn kem vào bàn chải? Thay đổi tuy nhỏ nhưng sự khác biệt về hiệu quả giữa hai cách làm này lại đáng kể. Vậy đâu mới là cách làm đúng?

Có nên nhúng bàn chải đánh răng vào nước trước khi đánh răng?

Các nha sỹ chỉ ra rằng, không nên làm ướt bàn chải đã bôi kem vào nước rồi mới thực hiện hành động đánh răng. Nếu bàn chải và kem được nhúng trực tiếp vào nước trước khi đánh răng, nó sẽ làm loãng các thành phần của kem, làm giảm đáng kể hiệu quả làm sạch và ngăn ngừa sâu răng.

Đồng thời, nước làm kem đánh răng tạo bọt nhanh và nhiều trong khoang miệng. Điều này dễ đánh lừa cảm giác răng đã sạch và khiến bạn kết thúc việc đánh răng sớm hơn thời gian cần thiết (thường là 2 phút).

Đặc biệt với những dòng kem đánh răng chống ê buốt, để giữ nguyên dược tính của kem, các nha sỹ khuyên bạn hạn chế tối đa việc nhúng nước.

Nếu bàn chải đánh răng được nhúng trực tiếp vào nước trước khi đánh răng, nó sẽ làm loãng các thành phần của kem, làm giảm đáng kể hiệu quả làm sạch và ngăn ngừa sâu răng.

Các nha sỹ cũng chỉ ra nhiều sai lầm phổ biến trong công chúng khi đánh răng. Ví dụ, một số người thấy lông bàn chải bị biến dạng, thường dùng nước nóng để khiến chúng trở nên mềm hơn và không bị xòe ra ngoài. Tuy nhiên, hành động này chỉ làm tăng tốc độ xuống cấp của lông bàn chải và tay cầm nhựa. Nếu lông bàn chải đã bị biến dạng, bạn nên thay cái mới.

Một số người trưởng thành lại chọn bàn chải đánh răng dành cho trẻ em vì nghĩ rằng chúng nhỏ nên có thể dễ dàng làm sạch những vùng nằm sâu trong khoang miệng. Tuy nhiên, bàn chải đánh răng trẻ em thường có lông ngắn hơn và cứng hơn. Các loại bàn chải này được thiết kế đặc biệt để giải quyết tình trạng thiếu sức mạnh của trẻ, không phù hợp với người lớn.

Thay vì dùng bàn chải cho trẻ em, người trưởng thành nên chọn các bàn chải có đầu nhỏ hoặc bàn chải có thiết kế mỏng, cũng có thể chạm sâu vào phía sau miệng, cân bằng giữa việc làm sạch và bảo vệ nướu.

Một số người trưởng thành lại chọn bàn chải đánh răng dành cho trẻ em vì nghĩ rằng chúng nhỏ nên có thể dễ dàng làm sạch những vùng nằm sâu trong khoang miệng.

Đánh răng mạnh không có nghĩa là sạch. Nếu bạn cầm bàn chải đánh răng và chà xát mạnh có thể làm mòn răng hoặc làm hỏng nướu của bạn. Các nha sỹ khuyên mọi người nên sử dụng áp lực vừa phải để lông bàn chải nhẹ nhàng bám vào khoảng trống giữa răng và rìa nướu, chỉ nhắm mục tiêu 2 đến 3 răng mỗi lần, với việc chải nhỏ, tinh tế để loại bỏ mảng bám hiệu quả.

Trước tiên, nên thoa đều kem đánh răng lên tất cả các bề mặt răng, sau đó chải về phía trước từ hàng răng sau, đảm bảo lông bàn chải chạm đến các khe hở và rãnh nướu.

Sau khi hoàn thành, dùng ngón tay cái làm sạch kỹ lưỡng bàn chải đánh răng dưới vòi nước chảy cho đến khi không còn vật lạ trong các khe lông, sau đó để ráo nước và cất ở nơi thoáng gió. Nếu các thành viên trong gia đình dùng chung cốc bàn chải đánh răng hoặc không gian cất giữ, tránh để đầu bàn chải chạm vào nhau để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.

Đánh răng mạnh không có nghĩa là sạch.

Các nha sỹ cũng đưa ra một số lời khuyên giúp bạn đánh răng hiệu quả hơn. Đầu tiên, bạn cần đánh răng tối thiểu ngày 2 tới 3 lần. Không có quy định cụ thể nào về cách đánh răng tuy nhiên hãy đảm bảo tất cả răng đều được làm sạch. Đánh răng tối thiểu 2 phút/lần và cần đánh đúng cách theo khoa học.

Không nên nhúng ướt bàn chải và kem trước khi đánh răng, sử dụng một lượng nhỏ kem đánh răng vừa phải (vừa bằng hạt đậu) để kem đánh răng giúp chúng phát huy hết công dụng của mình mà không làm hại răng.

Vệ sinh răng miệng sau khi ăn xong khoảng 30 phút là cách bảo vệ răng miệng tốt nhất. Bạn không nên đánh răng liền sau khi ăn đặc biệt là các thức ăn có tính axit như cam, bưởi, các loại dưa muối để bảo vệ răng tối đa.