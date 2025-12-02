Gừng là một trong những loại gia vị phổ biến nhất trong nấu nướng hàng ngày. Nó thường được các bà nội trợ dùng để ướp các món ăn, có nhiều công dụng như khử mùi tanh, tạo hương vị thơm ngon. Việc ăn gừng thường xuyên còn giúp tán hàn, làm ấm cơ thể, thúc đẩy quá trình tiết mồ hôi, kích thích sự thèm ăn, rất tốt cho sức khỏe.

Có nên gọt vỏ gừng?

Nhiều bà nội trợ băn khoăn liệu có nên gọt vỏ gừng trước khi sử dụng hay không để tối ưu hiệu quả đối với sức khỏe. Theo Đông y, phần vỏ gừng tính hàn, vị cay nồng, có tác dụng lợi tiểu, tiêu sưng. Trong khi đó phần thịt gừng tính ấm, vị hăng, có thể giúp tăng tiết mồ hôi. Hai thành phần này bổ trợ cho nhau, tạo sự cân bằng.

Việc có nên ăn gừng cả vỏ hay không còn tùy thuộc vào tình trạng cơ thể. Với những người đang bị nhiệt, bị phù nề nên sử dụng gừng cả vỏ vì điều này có thể giúp giảm sưng và kích thích tiểu tiện.

Ngược lại, những người dễ bị tiêu chảy hoặc tiêu hóa kém thường có thể trạng lạnh, vì vậy tốt nhất không nên ăn gừng nguyên vỏ. Khi bạn bị lạnh cũng không nên ăn gừng nguyên vỏ vì vỏ gừng được cho là có tính mát.

Những lưu ý khi sử dụng gừng

Việc sử dụng gừng hợp lý có thể giúp kích thích sự thèm ăn, thúc đẩy quá trình tiết mồ hôi và loại bỏ độ ẩm. Tuy nhiên, gừng là loại gia vị cay nồng và có tính kích thích, nếu sử dụng đúng cách sẽ có lợi, sử dụng không đúng cách sẽ gây hại cho cơ thể. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng gừng.

Không ăn gừng đã bị hư hỏng

Nhiều bà nội trợ có thói quen chỉ cắt bỏ phần bị hỏng và tiếp tục sử dụng phần gừng còn lại. Tuy nhiên, chỉ một chút thối rữa đó cũng đủ để gừng sinh ra lượng lớn vi khuẩn, thậm chí sản sinh ra một chất độc gọi là safrole (có khả năng gây bệnh ung thư). Những vi khuẩn này có thể từ từ lây lan sang những phần chưa bị hỏng. Nếu bạn ăn phải, nó sẽ dễ dàng làm tăng gánh nặng thải độc của cơ thể và gây ra các vấn đề như tiêu chảy.

Không nên ăn quá nhiều gừng một lúc

Một số người có thói quen sử dụng gừng trong các bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, gừng là thực phẩm có tính ấm và kích thích, nếu ăn quá nhiều sẽ dễ bị nóng trong, đặc biệt là với những người thường bị táo bón.

Không nên ăn gừng sống vào buổi tối

Một số người có thói quen uống trà gừng vào buổi tối, đặc biệt là khi trời lạnh . Tuy nhiên thời điểm tốt nhất để uống trà gừng là vào ban ngày. Gừng có tác dụng kích thích nhất định, giúp chúng ta tỉnh táo hơn. Đó là lý do tại sao ăn một lát gừng có thể giúp chúng ta tỉnh táo hơn khi say xe.

Nếu bạn ăn gừng hoặc uống trà gừng vào buổi tối rất dễ gây mất ngủ và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Do đó, dù bạn ăn gừng hay uống trà gừng, hãy chọn thời điểm ban ngày.